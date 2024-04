Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Về dự gặp mặt ngày truyền thống có các đồng chí: Kiều Thị Hằng Phúc - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào; Bun Hôm – Thết Tha Ni - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Xiêng Khoảng; Trung tướng Vông Sỏn - In Pan Phim - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun; Thiếu tướng Bun Phỏng - Bút Thạ Vông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn Phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được thành lập ngày (18/4/1984 - 18/4/2024). Đội đóng quân tại xóm 24, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun và trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong 40 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm và quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Với trách nhiệm chính trị to lớn và tình cảm thiêng liêng suốt 40 năm thầm lặng vượt qua hiểm nguy, gian khó, cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của Bạn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các bộ tộc Lào trong việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập được trên 12.628 hài cốt liệt sỹ ở nước Bạn và 472 hài cốt liệt sỹ trong nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có 9 đồng chí hy sinh, 13 đồng chí bị thương, 26 đồng chí bị bệnh hiểm nghèo, mang trên mình nhiều vết tích di chứng suốt đời; về phía Bạn Lào phối hợp có 5 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2001 Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới; năm 1997 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng 3; năm 2012 và năm 2021 được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công Hạng 3; Năm 2004 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 năm liên tục (2018 - 2023) đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể và nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thiếu tướng Bun Phỏng - Bút Thạ Vông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn tặng quà chúc mừng Đội quy tập tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Lào đều để lại nhiều hậu quả nặng nề; sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ta là không gì bù đắp được. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh và đã đạt được những kết quả nhất định.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng khẳng định, kết quả mà Đội Quy tập đạt được trong 40 năm qua là quyết tâm và sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đội, sự đóng góp của các Cựu chiến binh, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ vẫn chưa tìm kiếm, quy tập được. Đây là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng chí cũng mong rằng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập nói riêng thời gian tới phải tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, tìm ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đáp ứng lòng mong mỏi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đồng chí đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài liên minh chiến đấu Việt Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) Trước đó, các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài liên minh chiến đấu Việt Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được Đội quy tập khảo sát, tìm kiếm quy tập mùa khô 2023-2024 tại phòng thờ Đội quy tập ở Thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn