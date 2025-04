Dời ngày xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc

Sáng 29-4, TAND tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót và đồng phạm Nguyễn Thị Hằng (SN 1979; ngụ tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến phiên tòa sẽ được lên lịch xét xử lại vào tháng 5-2025.

Ông Lê Văn Mót lúc còn làm Trưởng Công an TP Phú Quốc

Cáo trạng truy tố ông Lê Văn Mót và bà Nguyễn Thị Hằng ở khung hình phạt cao nhất của tội danh trên, bởi cho rằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần trăm tỉ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn giúp làm giấy tờ đất và bán khống đất rừng, đất do nhà nước quản lý.

Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi hành vi của ông Lê Văn Mót xảy ra vào thời điểm ông được điều động ra địa bàn Phú Quốc giữ chức trưởng công an, khi nơi đây đang rất nóng về các loại tội phạm liên quan đất đai. Nổi cộm là các thủ đoạn lừa bán đất "chỉ" (bán đất không có thật); băng nhóm tranh giành, bảo kê tranh chấp đất…

Bị can Nguyễn Thị Hằng

Nghe tin xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, một số người dân từ đảo này đã vào TP Rạch Giá để dự kháng phiên tòa.

Một trong những người có mặt sớm tại TAND tỉnh Kiên Giang, ông T.V.S. đến từ TP Phú Quốc, cho biết nghe tin xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, ông cùng người thân và bạn bè đã đến TP Rạch Giá từ chiều hôm qua để theo dõi.

"Chúng tôi cũng là những nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan ông Mót trong những vụ việc khác khi ông còn đương chức. Đó là lý do chúng tôi đến theo dõi phiên xử. Với chức trách quan trọng của mình, lẽ ra ông ấy nên dốc sức trấn áp tội phạm, bảo vệ yên bình cho người dân trong lúc tình hình tội phạm ở Phú Quốc rất phức tạp. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng thời điểm ấy chính ông cũng sa chân..."- ông S. nhận xét.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng; bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động