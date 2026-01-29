Arsenal toàn thắng ở Champions League

Arsenal toàn thắng ở vòng phân hạng Champions League năm nay. Ảnh: Reuters.

Trên sân Emirates, Arsenal triển khai lối chơi pressing tầm cao quen thuộc, liên tục gây sức ép và sớm tạo ra lợi thế về tỷ số. Dù có thời điểm để Kairat rút ngắn cách biệt và khiến những phút cuối trở nên căng thẳng, "Pháo thủ" vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để bảo toàn chiến thắng.

Chiến thắng trước Kairat đánh dấu một cột mốc ấn tượng trong hành trình tại cúp châu Âu của Arsenal mùa này. Đội bóng thành London đã toàn thắng cả 8 trận tại Champions League, một thành tích phản ánh rõ sự ổn định và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện dưới thời Mikel Arteta.

Trên hành trình đó, Arsenal lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ tên tuổi và khó chịu. CLB thành London mở màn bằng chiến thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao, trước khi đánh bại Olympiacos 2-0 tại Emirates. Sau đó, "Pháo thủ" tiếp tục gây tiếng vang lớn với màn vùi dập Atletico Madrid 4-0 ngay tại Tây Ban Nha, rồi thắng đậm Slavia Prague 3-0 trên sân khách.

Arsenal thể hiện phong độ cao tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Chuỗi trận ấn tượng được nối dài bằng chiến thắng 3-1 trước gã khổng lồ Bayern Munich, tiếp đó là màn trình diễn thuyết phục khi hạ Club Brugge 3-0 và Inter Milan 3-1 trên đất Italy, trước khi khép lại bằng thắng lợi trước Kairat.

Sau 8 trận, Arsenal ghi tổng cộng 23 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần, những con số cho thấy sự cân bằng đáng nể giữa tấn công và phòng ngự. Hàng công chơi bùng nổ với nhiều phương án ghi bàn, trong khi hệ thống phòng ngự vận hành chặt chẽ và đầy kỷ luật.

Việc toàn thắng vòng phân hạng giúp Arsenal gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của châu Âu. "Pháo thủ" không còn là đội bóng thiếu bản lĩnh ở sân chơi Champions League, mà từng bước khẳng định mình là một ứng viên thực sự cho danh hiệu.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn