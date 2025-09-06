Độc đáo phong tục 'cúng thuyền' trong ngày Rằm tháng 7 ở Diễn Châu

Vào ngày Rằm tháng 7, ngư dân đều ngừng chuyến vươn khơi để đón Rằm trên đất liền và tổ chức lễ "cúng thuyền". (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngư dân làm lễ "cúng thuyền" trong ngày rằm Tháng 7 ở Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngư dân làm lễ "cúng thuyền" trong ngày rằm Tháng 7 ở Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngư dân làm lễ "cúng thuyền", cầu yên, cầu lộc, mong biển cả mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Sau lễ "cúng thuyền", trên những mũi tàu, thuyền đều được cắm những bó hoa cúc vàng và những nén nhang thơm. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Nguồn tin: vietnamplus.vn