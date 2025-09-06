Thời gian:
Độc đáo phong tục 'cúng thuyền' trong ngày Rằm tháng 7 ở Diễn Châu

Nghi thức 'cúng thuyền' của ngư dân ở những miền chân sóng Diễn Châu (Nghệ An) nhằm cầu an, cầu lộc, mong biển cả mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang trong những chuyến vươn khơi.

Vào ngày Rằm tháng 7, ngư dân đều ngừng chuyến vươn khơi để đón Rằm trên đất liền và tổ chức lễ "cúng thuyền". (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân làm lễ "cúng thuyền" trong ngày rằm Tháng 7 ở Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân làm lễ "cúng thuyền" trong ngày rằm Tháng 7 ở Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân làm lễ "cúng thuyền", cầu yên, cầu lộc, mong biển cả mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sau lễ "cúng thuyền", trên những mũi tàu, thuyền đều được cắm những bó hoa cúc vàng và những nén nhang thơm. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)

