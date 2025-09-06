Văn khấn Rằm tháng 7 cúng thần linh, gia tiên, chúng sinh đầy đủ, chi tiết

Rằm tháng 7 Âm lịch từ lâu đã được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Đây không chỉ là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ theo tinh thần Vu Lan, mà còn là thời điểm gắn liền với tục cúng cô hồn hay còn gọi là lễ "xá tội vong nhân".

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là lúc các vong linh, cô hồn không nơi nương tựa được mở cửa trở về dương thế. Bởi vậy, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng Phật, cúng thần linh, cúng tổ tiên và cúng cô hồn.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài mâm lễ, gia đình cũng chuẩn bị bài văn khấn trang trọng để tưởng nhớ người đã khuất, cầu nguyện cho linh hồn sớm siêu thoát, đồng thời thí thực cho những cô hồn lang thang.

Nghi lễ này có thể diễn ra ở chùa, miếu hay ngay tại gia đình, nhưng điểm chung là đều thể hiện sự thành kính và tấm lòng nhân từ. Trong đó, văn khấn đóng vai trò quan trọng, giúp buổi lễ trở nên trang nghiêm, đúng nghi thức và gửi gắm trọn vẹn tâm ý của gia chủ.

Dưới đây là văn khấn theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, độc giả có thể tham khảo:

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng tổ tiên

Ảnh minh hoạ.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh

Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Ất Tỵ, nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ...

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Ất Tỵ, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà. Con lạy Bồ Tát Quan Âm. Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân. Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Âm cung mở cửa ngục ra. Vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả. Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường. Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàn. Không manh áo mỏng - che làn heo may. Cô hồn năm bắc đông tây. Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn.

Nay nghe tín chủ thỉnh mời. Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cau. Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh. Gạo muối quả thực hoa đăng. Mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tín chủ lộc tài. An khang thịnh vượng hòa hài gia trung.

Nhớ ngày xá tội vong nhân. Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi. Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tín chủ thiêu hóa kim ngân. Cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo Tôn thần. Chứng minh công đức cho tín chủ con.

Tên là… Vợ/Chồng… Con trai… Con gái… Ngụ tại…

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: M.H (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn