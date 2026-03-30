Độc đáo phiên chợ đêm bán duy nhất một đặc sản hút khách ở xứ Nghệ

Mực nháy hay còn gọi là mực nhảy – đây là một món ăn nổi tiếng của khu vực biển Nghệ An. Chợ mực nháy là phiên chợ độc đáo diễn ra vào mỗi tối tại tuyến đường lên đảo Lan Châu, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khi các tàu câu mực ra khơi vừa trở về.
Chợ mực nháy đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hương vị hải sản tươi ngon ở nơi đây. Chợ có khoảng 100 người bán, thường hoạt động từ 19h đến khoảng 24h, có hôm kéo dài tới 1h sáng ngày hôm sau.
Những thân mực lấp lánh và ánh sáng đèn cầm tay thu hút sự quan tâm của du khách. "Buổi tối, chồng cho thuyền thúng ra biển câu mực, còn tôi chờ trong bờ, mực về lúc nào thì bày bán lúc đó. Mực không cân ký mà bán theo từng mớ nhỏ, giá dao động 80.000 - 100.000 đồng/mớ tùy thời điểm. Những mớ to hơn có giá từ 150.000 - 300.000 đồng. Nhờ nguồn mực tươi đánh bắt trong đêm, mỗi tối gia đình tôi có thể kiếm được từ 500.000 - 1 triệu đồng", bà Nguyễn Thị Huệ, SN 1971, trú tại phường Cửa Lò cho biết.
Chợ họp tất cả buổi tối trong tuần nhưng sôi động nhất là vào ngày cuối tuần và khung giờ khách đông nhất từ 20h-22h. Người bán tùy vào kích cỡ của mực để ra giá.
Những con mực tươi rói được chia theo mớ từ 5-7 con đựng trong những chiếc bát tô nhựa, nhôm,... cùng ít nước biển để giữ mực luôn tươi sống. Thuận mua vừa bán, việc mua bán diễn ra vui vẻ, hoàn toàn không có tình trạng ép giá hay chèo kéo khách hàng.
Theo kinh nghiệm của ngư dân, mực nháy ngon nhất là vừa đánh bắt được đưa vào bờ, rửa sạch để nguyên con đem luộc, hấp bia, hoặc ăn gỏi. Mực còn tươi nguyên có vị ngọt, giòn và béo. “Mực Cửa Lò nổi tiếng ngon không cần quảng cáo. Mực ở đây giòn, thịt dày, ngọt. Mực còn tươi, về hấp, luộc, nhúng mẻ hay làm gỏi đều rất ngon. Mực đi câu nên thường không nhiều, lên mẻ nào bán hết mẻ đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ là hết”, chị Phạm Thị Quỳnh, SN 1980, trú tại phường Cửa Lò cho biết.
Một vị khách phấn khởi vì mua được mớ mực tươi ngon. Các tối trong tuần, khách mua mực phần lớn là người dân địa phương sành ăn và chủ các cửa hàng trên địa bàn thị xã. Còn vào dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ, du khách từ nhiều nơi tới Cửa Lò sẽ đông, tấp nập hơn.
Vào tháng 3, tháng 4 là thời điểm ngư dân câu được nhiều mực nhất. Đến tháng 6,7, mực nháy sẽ trở nên hiếm và đắt hơn, vậy nên ai cũng tranh thủ thưởng thức. "Năm nào du lịch ở Cửa Lò, gia đình tôi cũng phải ghé chợ mực nháy. Không khí nhộn nhịp ở đây khiến gia đình tôi rất thích thú. Mực vừa mới câu lên, ngọt, giòn khác hẳn so với mực đã được cấp đông", anh Phạm Văn Hải, SN 1987, trú tại Tp.Hà Nội cho biết.
Chợ mực nháy đang dần trở thành một điểm nhấn thu hút du khách tại địa phương. Không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập, mô hình này còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đêm cho du khách khi đến Cửa Lò.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn