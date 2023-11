Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG) mới đây vừa công bố thông tin cho biết, đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế.

Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết, Khải Hoàn Land đã có hành vi vi phạm hành chính là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Trong đó, Tổng cục Thuế quyết định xử phạt Khải Hoàn Land hơn 351 triệu đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; đồng thời buộc công ty nộp đủ số tiền thiếu vào ngân sách là 1,76 tỷ đồng (trong đó, 1,25 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp và 503 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng). Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn bị yêu cầu nộp hơn 110 triệu đồng tiền thuế chậm nộp.

Như vậy, tổng cộng số tiền Khải Hoàn Land bị xử lý về thuế là hơn 2,2 tỷ đồng.

Doanh thu giảm sâu, bị phạt thuế hơn 2 tỷ đồng, tài chính Khải Hoàn Land thế nào?

Kinh doanh tụt dốc, lợi nhuận giảm sâu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 được công bố cho thấy, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 77,1 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về cơ cấu doanh thu, chiếm chủ yếu là doanh thu môi giới bất động sản, giảm tới 91%, chỉ đạt 19 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản gần như không thay đổi so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm về mức 65,9 tỷ đồng so với con số 213,6 tỷ đồng ở năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm về mức 11,2 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, dù doanh nghiệp đã tiết giảm các loại chi phí bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa đủ giúp lợi nhuận Khải Hoàn Land khởi sắc. Sau khi khấu trừ chi phí, Khải Hoàn Land báo lãi sau thuế gần 12,3 tỷ đồng, giảm 77,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của Khải Hoàn Land, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land ghi nhận ở mức 299,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 116,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 61% và 39% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận tổng tài sản đạt gần 6.962 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận ở mức 264,6 tỷ đồng, tăng 35% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức 1.680 tỷ đồng, tăng hơn 166 tỷ đồng so với mức 1.514 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận ở mức gần 206 tỷ đồng, toàn bộ là giá trị hàng hóa bất động sản thuộc các dự án: Khu thương mại, biệt thự tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp tại phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 212 tỷ đồng. Khải Hoàn Land cho biết, đây toàn bộ là chi phí phát sinh cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất 4.278m2 tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với giá chuyển nhượng 92 tỷ đồng và lô đất 26.265m2 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với giá trị chuyển nhượng 120 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2023, Khải Hoàn Land có tổng nợ phải trả giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, lùi về mức 1.705 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.465 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay tài chính dài hạn tại cuối quý III/2023 là 240 tỷ đồng, trong khi con số này ở đầu năm không ghi nhận.Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 5.256 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 749 tỷ đồng…

Rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, trước đó, hồi cuối tháng 9/2023, Khải Hoàn Land cũng đã công bố kế hoạch huy động 840 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm nay. Số trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, mới đây Khải Hoàn Land đã phát hành thành công 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất 13,5%/năm, kỳ hạn 5 năm từ ngày 29/9/2023 đến ngày 29/9/2028. Đây là lô đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 840 tỷ đồng trái phiếu được Khải Hoàn Land công bố gần đây.

Hiện Khải Hoàn Land còn lưu hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 600 tỷ đồng (mỗi lô 300 tỷ đồng), cùng phát hành năm 2021 và có kỳ hạn ban đầu là 18 tháng. Trước đó, vào tháng 5 và 6/2023 vừa qua, Khải Hoàn Land đã đạt được thoả thuận với trái chủ về việc gia hạn thêm 1 năm, thanh toán lãi hàng tháng với mức lãi suất tăng từ 12%/năm lên 13,5%/năm.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, gần đây nhất, ngày 7/11/2023, Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land bất ngờ thông báo rút hồ sơ đăng ký chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.

Trước đó, theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được công bố ngày 5/10, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024. Nếu chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.800 tỷ đồng, nâng từ 4.494 tỷ đồng lên 6.294 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, với 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được, Khải Hoàn Land sẽ sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ, mục đích nhằm đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng - TP Vũng Tàu. Số tiền 450 tỷ đồng tiếp theo sẽ góp vốn vào Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn nhằm đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long. 100 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Nguồn vốn cho các hoạt động này dự kiến sẽ được công ty giải ngân trong quý IV/2023 - quý IV/2024.

Trường hợp Khải Hoàn Land chào bán không thành công, hoặc không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch chưa thực hiện sang các năm tiếp theo.

Tác giả: Liên Hà Thái

Nguồn tin: kienthuc.net.vn