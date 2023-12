Doãn Hải My khiến Văn Hậu nể sát đất khi lựa chọn địa điểm trăng mật

Những bức hình với địa điểm “check in” mang tên Singapore của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu khiến cộng đồng mạng nhận diện cặp trai tài gái sắc đã lựa chọn đảo quốc sư tử cho tuần trăng mật ngọt ngào hậu đám cưới.

Thực tế, Hải My và Văn Hậu có thể chọn lựa nhiều địa điểm khác nhưng bà xã của hậu vệ sinh năm 1999 đã quyết định tới Singapore. Lý do sâu xa đến từ việc Văn Hậu đã phải thường xuyên bay qua bay lại từ Việt Nam đến Singapore trong thời gian gần đây, nhằm thực hiện việc điều trị chấn thương gót chân. Vậy nên, để thuận tiện cho chồng chữa trị, Hải My đã lựa chọn điểm đến này ở tuần trăng mật. Đương nhiên, điều đó càng khiến Văn Hậu thêm yêu và nể phục Hải My, trước sự quan tâm, sẻ chia và tinh ý của vợ mới cưới.

Đáp lại, Văn Hậu đưa Hải My check-in ở một trung tâm thương mại lớn rại Singapore. Cô có thể tận hưởng món đồ uống yêu thích hay dùng bữa tối sang chảnh trong nhà hàng. Một điểm đáng chú ý là Hải My không trang điểm quá đậm. Nhiều ý kiến cho rằng do cô đang mang bầu nên hạn chế việc sử dụng mỹ phẩm hơn. Dẫu sao, nhan sắc đời thường của Hải My cũng đủ hút mắt và gây thương nhớ.

