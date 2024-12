Định hướng, gợi ý sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 17/12/2024

Cụ thể, trên cơ sở định hướng và nguyên tắc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, căn cứ tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ định hướng, gợi ý việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

Duy trì 03 sở (có sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong), gồm: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao đối với các địa phương duy trì Sở Du lịch); Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Định hướng, gợi ý hợp nhất đối với một số sở, ngành tương đồng với sắp xếp các Bộ ở Trung ương, cụ thể:

(1) Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính

Về tên gọi của Sở sau hợp nhất dự kiến là Sở Kinh tế - Tài chính

Về chức năng, nhiệm vụ: Sở Kinh tế - Tài chính tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của 02 Sở trước khi hợp nhất.

(2) Hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng

Về tên gọi của Sở sau hợp nhất dự kiến là Sở Xây dựng và Giao thông

Về chức năng, nhiệm vụ: Sở Xây dựng và Giao thông tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của 02 Sở trước khi hợp nhất.

(3) Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

Về tên gọi của Sở sau hợp nhất dự kiến là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Về chức năng, nhiệm vụ: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của 02 Sở trước khi hợp nhất.

(4) Hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ

Về tên gọi của Sở sau hợp nhất dự kiến là Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông.

Về chức năng, nhiệm vụ: Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của 02 Sở trước khi hợp nhất.

(5) Hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ

Về tên gọi của Sở sau hợp nhất dự kiến là Sở Nội vụ và Lao động.

Về chức năng, nhiệm vụ: Sở Nội vụ và Lao động thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về lao động, tiền lương; việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới.

Định hướng, gợi ý cơ cấu, sắp xếp, chuyển nhiệm vụ đối với 03 sở tương ứng với sắp xếp các Bộ ở Trung ương, cụ thể:

(1) Sở Y tế: Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội; trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em theo quy định từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang và tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ của tỉnh (sau khi kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh).

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động -Thương bình và Xã hội chuyển sang.

(3) Sở Công Thương: Tiếp nhận nguyên trạng Cục quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Định hướng, gợi ý cơ cấu, sắp xếp đối với các sở đặc thù

Định hướng, gợi ý cơ cấu, sắp xếp đối với các sở đặc thù: Ngoại vụ; Du lịch; Quy hoạch và Kiến trúc (đối với Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội), An toàn thực phẩm (được thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù) và Ban Dân tộc:

(1) Sở Ngoại vụ: Thực hiện sắp xếp phù họp với tình hình, đặc điểm của cơ quan tại địa phương như sau:

Đối với các địa phương đang có Sở Ngoại vụ thì căn cứ tình hình, đặc điếm của địa phương chủ động quyết định phương án sáp nhập vào Văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc duy trì thì củng cố, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của Sở này, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với các địa phương đã sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND cấp tỉnh thì tiếp tục thực hiện như hiện nay.

(2) Sở Quy hoạch và Kiến trúc: Thực hiện sáp nhập Sở này vào Sở Xây dựng và Giao thông. Trường hợp có yêu cầu đặc thù về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét, quyết định việc duy trì Sở Giao thông vận tải và thực hiện phương án sáp nhập Sở Quy hoạch và Kiến trúc vào Sở Xây dựng, bảo đảm phù hợp với tình hình, đặc điếm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

(3) Ban Dân tộc: Trên cơ sở định hướng, gợi ý của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tố chức bộ máy của Chính phủ, đề nghị các địa phương căn cứ tình hình, đặc điếm của cơ quan tại địa phương thực hiện sắp xếp như sau:

Đối với các địa phương đang có Ban Dân tộc: Thực hiện sắp xếp tương đồng với Ủy ban Dân tộc - Tôn giáo (ở Trung ương) theo hướng đổi tên thành Ban Dân tộc - Tôn giảo; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ; nhiệm vụ giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với các địa phương không thành lập Ban Dân tộc (kế cả trường hợp đáp ứng đủ tiêu chí) thì chủ động quyết định chuyển chức năng tham mưu về công tác dân tộc từ Văn phòng UBND cấp tỉnh về Sở Nội vụ - Lao động (sau hợp nhất) để thống nhất đầu mối tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo.

(4) Sở Du lịch: Đối với các địa phương đang có Sở Du lịch thì căn cứ tình hình, đặc điểm của địa phương chủ động quyết định phương án hợp nhất với Sở Văn hóa, Thế thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc duy trì thì củng cố, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của Sở này, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

(5) Sở An toàn thực phẩm: Trường hợp không duy trì thì chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm về Sở Y tế; các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm chuyên ngành về các Sở: Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường.

Việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn nêu trên theo định hướng, gợi ý tại Văn bản này và yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương, bảo đảm tổng số sở thuộc UBND cấp tỉnh không quá 14 sở. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 15 sở.

Định hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh: Căn cứ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị các địa phương thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên trở lên theo nguyên tắc: Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu gắn với cơ cấu lại, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (như: thu gọn đầu mối các đơn vị báo chí, văn hóa, thông tin; cơ cấu lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu qủa...).

Về triển khai thực hiện, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị của địa phương xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương và định hướng, gợi ý của Ban Chỉ đạo của Chính phủ;

Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự, chế độ chính sách, trụ sở, tài chính, tài sản, trang thiết bị, con dấu và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện được ngay sau khi Trung ương, Quốc hội thông qua (dự kiến Trung ương, Quốc hội sẽ họp trong tháng 02/2025).

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham mưu, trình UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan mình đế trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay sau khi có hướng dẫn thống nhất của Chính phủ, bảo đảm các điều kiện tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Thời gian thực hiện: Các địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện, bảo đảm đồng bộ với việc hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ (dự kiến hoàn thành trước 20/02/2025 và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2025).

Từ nay đến khi triển khai việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ để tiếp tục hướng dẫn, bảo đảm việc sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo định hướng, gợi ý sắp xếp tại Văn bản này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp, giải đáp theo quy định.

