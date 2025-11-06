Điều tra thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt bỏ lại ở ven đường. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30’ ngày 5/11, người dân phát hiện một túi bạt được bỏ lại ven đường, cạnh cổng Trường Tiểu học Ninh Sơn, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khi mở túi bạt ra kiểm tra, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể bé trai bên trong nên lập tức trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hoa Lư đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn