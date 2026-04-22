Điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong bất thường

Ngày 22/4, Công an phường Đông Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Ban quản lý KTX Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của N.T.N. (SN 2006, ngụ xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh), sinh viên năm 2 Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày, Công an phường tiến hành hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể N. cho người nhà đem về lo hậu sự.

Khu vực phát hiện nữ sinh viên tử vong bất thường.

Trước đó vào tối 21/4, nhiều sinh viên sống tại ký túc xác khu A phát hiện N. tử vong bên dưới tòa nhà AHX (đoạn sát với hàng rào ngăn với đường Vành Đai) nên báo với Công an. Công an phường tiếp cận hiện trường trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Tại tầng 6 của tòa nhà này, cơ quan điều tra phát hiện một số vật dụng được cho là của nạn nhân.

Được biết N. sống tại một tòa nhà khác trong khu vực ký túc xá khu A, cách nơi phát hiện nạn nhân tử vong khoảng 100m.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn