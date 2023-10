Điều tra cái chết của cô gái sau cự cãi với người yêu đồng giới ở Bình Dương

Pháp luật

Hôm nay (27/10), Công an TP. Dĩ An đang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong trong phòng trọ.