Diễn viên nhí nổi tiếng 9 tháng tuổi phim Cánh đồng hoang, lỡ dở nghề diễn, sống cuộc đời đầy bất ngờ

Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Em bé 9 tháng tuổi để lại ấn tượng với khán giả trong "Cánh đồng hoang".

Cậu bé đáng yêu, rất chịu khó hợp tác với các "bạn diễn" nên dễ dàng chinh phục khán giả.

Diễn viên đặc biệt nhất có lẽ là cậu bé 9 tháng tuổi - người vào vai con trai của Ba Đô (cố NSND Lâm Tới) và Sáu Xoa (diễn viên Thuý An).

Diễn viên nhí này có tên thật là Nguyễn Văn Thuận. Cơ duyên đến với vai diễn này cũng bởi anh Bình là cháu ruột của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Năm đó, Nguyễn Quang Sáng từng rất phân vân về việc lựa chọn sao nhí vào vai con trai Ba Đô và đạo diễn Hồng Sến đã dám chắc rằng mình sẽ tìm được một cậu bé đúng với ý đồ kịch bản. Kết quả, ngay từ khi anh Bình mới 4 tháng tuổi, đạo diễn Hồng Sến đã quyết tâm biến cháu mình thành diễn viên.

Theo lời kể của mẹ ruột, khi đóng phim, Thuận mới được 9 tháng tuổi. Hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Dù ở thời điểm đó mới 9 tháng tuổi, hoàn toàn không ý thức được việc mình làm nhưng Nguyễn Văn Bình lại trở thành một gương mặt được khán giả rất chú ý.

Cảnh quay trong Cánh đồng hoang.

Trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem cũng phải thót tim. Mẹ anh từng kể có một cảnh phim cậu bé bị ngã xuống nước. Nghe vậy, bà hốt hoảng chạy tới thì được đạo diễn Hồng Sến an ủi.

"Khi quay cảnh Thuận bị dồn vào túi nylon, nhấn chìm xuống nước, đạo diễn Hồng Sến khéo léo đưa tôi đi chỗ khác vì sợ tôi xót con", mẹ Thuận từng nói.

Trong phỏng vấn vào năm 2021, anh Thuận cho biết đến 15 tuổi mới được thấy mình trên màn ảnh dù từ nhỏ gia đình, bà con lối xóm hay kể với anh chuyện đóng phim.

"Cứ mỗi dịp lễ 30/4, tôi lại được nhìn hình ảnh của mình lúc 9 tháng tuổi trên phim do đài truyền hình phát lại. Tôi thấy tự hào với bà con lối xóm vì mình được nhiều người biết đến. Sau này, con cháu cũng được nhìn thấy tôi trên TV", anh từng kể.

Sống cuộc đời không ai ngờ

Diễn viên nhí năm nào giờ là "đại gia nhà nông".

Được biết thực chất anh từng nuôi mộng làm diễn viên, 20 tuổi khăn gói lên Sài Gòn, ở nhờ nhà đạo diễn Hồng Sến để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường điện ảnh. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương, lập gia đình và gắn bó với nghề nông.

Anh Bình cùng vợ và con trai út.

Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, có được cuộc sống khá giả. Theo như chia sẻ của anh thì hiện cậu bé năm nào giờ đã sở hữu 10ha ruộng trồng lúa, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... với trị giá tài sản lên tới khoảng 10 tỉ đồng.

Chưa kể anh còn là chiến sĩ dân quân, cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn,... Dù không thể thực hiện ước mơ diễn xuất nhưng anh đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng nể phục.

