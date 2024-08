Diện mạo quý tử nhà Trường Giang ra sao mà khiến dân mạng phát sốt?

Sau khi bén duyên qua bộ phim 49 ngày, Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai.

Trường Giang chia sẻ con chào đời là khoảnh khắc thiêng liêng

Sau 6 năm kết hôn, Nhã Phương đã hạ sinh "đủ nếp, đủ tẻ" cho ông xã Trường Giang với sự chào đời của ái nữ Destiny (2019) và quý tử Hope (2023). Để đảm bảo quyền riêng tư, Trường Giang và Nhã Phương luôn khéo léo che chắn diện mạo của các nhóc tỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trường Giang gây sốt khi đăng tải khung ảnh bên bé Hope. Bức ảnh đáng yêu được chụp bởi Nhã Phương, đính kèm theo đó là dòng trạng thái: "My Hope, Like father like son" (tạm dịch: Hope của ba, đúng là cha nào con nấy).

Bức ảnh Trường Giang bế con trai Hope khiến cõi mạng rần rần.

Trong ảnh, bé Hope mặt kề mặt với ba, cậu bé gây sốt bởi ngũ quan quá đỗi dễ thương. Quý tử nhà Trường Giang - Nhã Phương sở hữu chiếc mũi cao thẳng, đôi má phụng phịu trông vô cùng đáng yêu.

Đây là lần đầu "Mười Khó" công khai diện mạo của quý tử Hope, 10 tháng tuổi. Trong hình ảnh được chia sẻ, nhóc tỳ "gây sốt" bởi góc nghiêng điển trai, đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẫm cùng mái tóc xoăn tít.

Không những thế, ánh mắt "si mê" mà bé Hope dành cho ba cũng khiến dân tình "tan chảy" vì quá đỗi đáng yêu. Theo nhiều người nhận xét, cả ái nữ Destiny và quý tử Hope đều là "bản sao nhí" hoàn hảo của Trường Giang.

Nam danh hài từng phải thức giấc lúc 4 giờ sáng để dỗ con trai.

Danh hài xứ Quảng nổi tiếng là người yêu vợ, thương con khi thường xuyên nấu những món ngon đãi gia đình. Không chỉ vậy, Trường Giang còn nhận được lời khen ngợi vì cách nuôi dạy con cực khéo.

Cách đây không lâu, Trường Giang đã đưa 2 nhóc tỳ về quê thăm gia đình.

Chia sẻ về cách dạy con, Trường Giang bộc bạch: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Tổ ấm hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương bên cạnh hai con.

Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ thêm, nếu như bé Destiny được đặt tên thật là Thiên Ý vì mọi việc theo sự sắp xếp của ông trời, thì bé thứ hai được gọi là Hope vì cả hai đặt nhiều hy vọng con sẽ là người tử tế và ngoan hiền.

"Thanh Thiên Ý là "ý trời sinh", tức là mọi việc tính toán có con các thứ của mình đều không được và mọi việc đều do ông trời sắp xếp hết. Còn Hope thì hai vợ chồng cũng tính nhưng khúc cuối không tính được lại rơi vào ngày đi làm. Nên hai vợ chồng gọi cháu là Hope như "niềm hy vọng", cầu mong ông trời sắp xếp ổn thỏa lần nữa, chứ Hope ở đây không phải hy vọng con sẽ trở thành ông này bà kia, Trường Giang chỉ mong các con là một người tử tế ngoan hiền, vậy thôi", Trường Giang bộc bạch.

