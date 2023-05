Diễn biến mới vụ "con nợ" mang súng xông vào nhà, bắn loạn xạ truy sát chủ nợ

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nguyễn Đức Qúy mang súng ngắn bắn liên tiếp vào nhà truy sát chủ nợ

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983; ngụ Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội "Đe dọa giết người".

Đối tượng Nguyễn Đức Quý

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 12-5, chị Nguyễn Thị P.H. (ngụ Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ) đã liên lạc và nhắn tin cho Nguyễn Đức Quý để yêu cầu trả tiền mua vật liệu xây dựng. Quá trình nhắn tin qua lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Đức Quý điều khiển ôtô đến nhà ở của chị Nguyễn Thị P. H., mang theo 1 khẩu súng ngắn, màu đen và đi vào phòng khách thì gặp anh Phan Cô Vích (chồng chị H.).

Thấy Quý đến tìm vợ, anh Vích đi ra cửa gặp Quý và nói: "Vợ đi làm chưa về, không có ở nhà", nghe vậy Quý đi vào cầm súng bằng tay phải đưa lên bắn thẳng liên tục 4 phát vào các khu vực tường ở trong nhà.

Qúy dí súng vào mẹ anh Vích - ảnh do camera an ninh ghi lại

Sau đó, Quý ôm, ghì người anh Vích xuống, tay phải cầm súng dí vào đầu anh Vích dọa đòi bắn. Sau đó, Quý đẩy anh Vích ra rồi tiếp tục cầm súng bắn tiếp thêm 1 phát đạn nữa vào tường nhà, rồi đi đến từng phòng trong nhà để tìm chị H. nhưng không có.

Lúc này, ông Phan Xuân V. và bà Nguyễn Thị L. (bố mẹ của anh Vích) nghe thấy tiếng súng nên cũng ra can ngăn. Tuy nhiên, Quý vẫn liên tục chửi bới và cầm súng trên tay liên tục chỉa vào người đe dọa bà L., ông V. và anh Vích. Sau đó, Quý để ôtô lại rồi mang theo khẩu súng đi bộ về nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người của mình.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đang tiếp tục điều tra, mở rộng và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: TRẦN DÔN

Nguồn tin: Báo Người lao động