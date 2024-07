Điểm thi tốt nghiệp 'cao bất thường', Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nói gì?

Học sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Trước thông tin dữ liệu điểm thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều người cho rằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 ở Bắc Ninh rất cao, liệu có việc "cao bất thường".

Điểm thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh thế nào?

Trong số 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc, Bắc Ninh có tới 13 thủ khoa, tổng điểm 29,75. Tỉnh này cũng có tới 37 á khoa C00 và 2 á khoa toàn quốc khối D01 (tổng điểm 28,7).

Số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong các tổ hợp xét tuyển là 1.864/17.600 thí sinh. Bắc Ninh cũng có 89 thí sinh lọt top 100 các khối toàn quốc.

Số lượt thí sinh đạt 10 điểm gần 450, đứng thứ 6 toàn quốc. Đặc biệt, trong gần 17.500 thí sinh dự thi môn ngữ văn, có gần 1.900 bài thi từ 9,5 trở lên (chiếm 10,8% tổng số).

Bạn đọc Đảm Ý nhận định: "Môn văn năm nay quá nhiều điểm cao". Còn độc giả Lê Hoài Nam đặt câu hỏi "học sinh giỏi hay do đề dễ?".

Một bạn đọc khác có tên "5 Mì Lát" chia sẻ: "Bắc Ninh chiếm tỉ lệ thủ khoa khối C00 cao quá. Các thí sinh sẽ chọn ngành nào cho tương lai của mình?".

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức.

Sở nêu điểm trung bình 9 môn thi THPT năm 2023 là 6,92, đến năm 2024 tăng lên là 7,21 và xếp thứ 5/63 tỉnh thành toàn quốc.

Về xếp hạng, môn toán xếp thứ 3 (tăng 4 bậc so với năm 2023), môn vật lý xếp thứ 2 (bằng năm 2023), môn hóa học xếp thứ 6 (tăng 2 bậc so với năm 2023).

Môn lịch sử xếp thứ 6 (giảm 1 bậc so với năm 2023), địa lý xếp thứ 7 (tăng 4 bậc so với năm 2023), ngoại ngữ xếp thứ 8 (bằng năm 2023). Đặc biệt, ngữ văn xếp thứ 8 (giảm 1 bậc so với năm 2023).

Về xếp hạng các khối thi truyền thống, khối A0 và A1 xếp thứ 2, khối B0 xếp thứ 10, còn khối C0 và D1 xếp thứ 5 toàn quốc.

Không ai có thể can thiệp để điểm thi THPT "cao bất thường"

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, để học sinh đạt điểm cao qua các đợt thi thử tốt nghiệp THPT, đội ngũ giáo viên cấp tỉnh sẽ trực tiếp bồi dưỡng ôn tập giai đoạn nước rút. Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc khối C0, hai á khoa khối D1…

Theo lý giải của sở này, ngoài sự quan tâm, đầu tư hiệu quả, giáo dục Bắc Ninh có nhiều giải pháp như xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng ôn tập, phân công giáo viên chuyên môn tốt dạy khối 12.

Riêng môn ngữ văn, sở tổ chức hai hội nghị hướng dẫn dạy học, xây dựng ngân hàng đề ôn tập, phân tích cấu trúc, ma trận đề thi các năm gần đây để xác định kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho học sinh, nhất là kiến thức dễ mắc lỗi, trừ điểm.

Từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đánh giá, điều chỉnh việc dạy học, ôn tập trong các năm học tiếp theo.

"Ví dụ đề thi ngữ văn từ năm 2025 sẽ không còn sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa hay các điều chỉnh khác để tiệm cận với nền giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho người học", Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nêu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho hay điểm thi các môn trắc nghiệm do máy chấm, còn môn ngữ văn (môn tự luận) được chấm theo barem điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy trình ban làm phách được thực hiện cách ly tuyệt đối, ban chấm thi tự luận thực hiện chấm hai vòng độc lập (hai người chấm độc lập), trong quá trình chấm đều có sự giám sát của đoàn kiểm ủy quyền của bộ, thanh tra tỉnh. Toàn bộ phòng chấm thi có camera giám sát theo quy định.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ