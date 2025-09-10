Điểm danh các khoản nhà trường không được thu của học sinh đầu năm học 2025 - 2026

Học phí

Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi). Do đó, từ tháng 9 năm nay, phụ huynh sẽ không còn phải đóng học phí cho con em.

Thực tế, khoản học phí của học sinh phổ thông trong những năm vừa qua không nhiều so với những học sinh có điều kiện nhưng lại là khoản tiền đáng kể với gia đình khó khăn, có nhiều con đang đi học.

Do đó, chính sách miễn học phí là tin vui với người dân, phụ huynh, học sinh, giúp các gia đình đỡ gánh nặng mỗi đầu năm học.

Tiền học thêm

Thông tư 29 của Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

Theo đó, tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ không được tổ chức học thêm với học sinh nằm ngoài 3 nhóm đối tượng: học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp.

Đồng thời, các trường không được phép thu tiền học thêm của học sinh, phụ huynh.

Đáng chú ý theo Khoản 4, Điều 10, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT quy định, hoạt động quyên góp của ban đại diện cha mẹ học sinh phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về những khoản tiền không được phép thu từ học sinh hoặc phụ huynh. Cụ thể, các khoản tiền nhà trường và ban đại diện cha mẹ không được phép thu bao gồm:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản tiền từ học sinh hoặc phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào mà không đảm bảo tính tự nguyện. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh và gia đình, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các hoạt động tài chính của ban đại diện.

- Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh.

- Các khoản tiền thuê hoặc chi trả cho việc trông coi các phương tiện giao thông của học sinh.

- Tiền vệ sinh lớp học, trường học hay những công tác liên quan đến duy trì vệ sinh của cơ sở giáo dục.

- Tiền khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, hoặc nhân viên của nhà trường.

- Các khoản tiền chi cho việc mua sắm các thiết bị, máy móc hoặc đồ dùng dạy học cho trường học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

- Tiền hỗ trợ công tác quản lý hoặc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục.

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Còn sau đây là một số khoản thu nhà trường được phép thu và phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới như: Đồng phục; Bảo hiểm y tế học sinh; Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú; Quỹ lớp; Học phẩm cho trẻ mầm non; Nước uống,..

