Không để học sinh, sinh viên nghèo phải bỏ học

Tân sinh viên K45 Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhập học năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC.

Miễn học phí, mở rộng chính sách hỗ trợ

Ngày 3/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, 14 đối tượng được miễn học phí bao gồm người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ, người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp; người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ GDĐT quy định; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù...

Nghị định cũng quy định các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hiện học sinh, sinh viên có thể vay tín dụng ưu đãi với mức hỗ trợ vay vốn tối đa là 4 triệu đồng/tháng/sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay quy định này. Lãi suất hỗ trợ vay vốn sinh viên là 0,65%/tháng.

Riêng học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán có thể vay tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập với mức vay tối đa gồm toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ) và chi phí sinh hoạt tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, nợ quá hạn tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Tiếp thêm niềm tin, động lực

Năm học 2024 – 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội dành khoảng 70 tỉ đồng cho quỹ học bổng Khuyến khích học tập (KKHT), xét cấp cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Với sinh viên năm nhất, học bổng KKHT bắt đầu xét từ kỳ 2 với 3 mức khá giỏi, xuất sắc. Đây là học bổng được xét tự động, sinh viên không cần nộp đơn đăng ký. Bên cạnh đó, học bổng Trần Đại Nghĩa dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống với hai mức hỗ trợ là 50% hoặc 100% học phí.

Mỗi năm, sinh viên Bách khoa nhận được khoảng 5 - 7 tỉ đồng học bổng tài trợ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước: PTSC, Petrolimex, EVN, TKV, MB Bank, Sumitomo, Toyota, Toshiba, Nitori, LG Innotek, Lotte, Posco, Mirae Asset, Kumho Asiana, quỹ Chắp cánh, Nhà giáo Bùi Long Biên... Bên cạnh đó, trường còn có các loại hình học bổng khác như trao đổi sinh viên dành cho sinh viên đi học tập, trao đổi tại nước ngoài, học bổng gắn kết quê hương dành cho sinh viên có đồ án/khóa luận tốt nghiệp ứng dụng và thực tế đời sống xã hội.

Hàng năm, ĐH Kinh tế Quốc dân trao học bổng thủ khoa đầu vào, học bổng khuyến khích học tập và các chương trình học bổng đa dạng tại nhiều quốc gia cho sinh viên trao đổi. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính mà với ĐH Kinh tế Quốc dân còn là một cam kết về việc đồng hành và tiếp sức sinh viên trên hành trình ĐH.

ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị có nhiều loại học bổng cho sinh viên. Bên cạnh các học bổng tài năng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên của ĐH Quốc gia Hà Nội có thể nhận được nhiều học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng các suất học bổng bằng tiền mặt, ĐH này còn triển khai các chương trình học bổng theo hình thức: giao lưu, trao đổi, học tập tại các trường ĐH đối tác nước ngoài.

Các chương trình học bổng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng đơn vị thành viên. Đơn cử, năm 2025, Trường Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến trao hơn 120 suất học bổng cho tân sinh viên, với tổng giá trị lên tới 35 tỉ đồng, trải rộng trên nhiều đối tượng và tiêu chí sinh viên. Các thí sinh thuộc khu vực khó khăn, vùng núi, hải đảo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt trúng tuyển nhập học vào trường này có thể được miễn 100% học phí toàn khóa học. Học bổng tài năng, học bổng thu hút nhân tài… với các mức hỗ trợ khác nhau, sinh viên có thể nghiên cứu và đăng ký xét duyệt để nhà trường xem xét.

Tác giả: Lâm An

Nguồn tin: daidoanket.vn