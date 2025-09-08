Xem xét xử lý đối với Trường Hoa Sen đào tạo “chui” hàng trăm học sinh

Sau khi Báo CAND có bài phản ánh việc “Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen đào tạo “chui” hàng trăm học sinh” vào ngày 2/9, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng chức năng tiến hành xác minh, đồng thời mời ban lãnh đạo Trường Hoa Sen lên làm việc về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, nội dung này đã được giám đốc Sở giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế tiến hành thẩm định, xác minh lại số học sinh này, đề xuất hướng xử lý.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen cơ sở ở phường Tân Đông Hiệp.

Cũng theo ông Nguyễn Kế Toại, sai phạm này của Trường Hoa Sen xảy ra từ cách đây hai năm học, từ thời của tỉnh Bình Dương cũ. Nhà trường cần phải xác nhận lại xem trong tổng số học sinh đó thì hiện còn bao nhiêu em vẫn đang học ở trường; hồ sơ của các em ra sao; quy định của nhà trường trong việc đào tạo ở thời điểm đó như thế nào. Nếu mọi thứ ổn hết thì Sở sẽ xem xét cấp mã số cho các em. Trong trường hợp này, nếu đầy đủ hồ sơ và có cơ sở pháp lý cần thiết, rất có thể Trường Hoa Sen sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong năm học 2023-2024, Trường Hoa Sen tuyển và giảng dạy 497 học sinh lớp 10 học ở cơ sở ở phường Tân Đông Hiệp, nhưng chưa được cấp mã số học sinh. Lý do là tại thời điểm đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương (cũ) chưa cấp phép hoạt động dạy học cấp THPT cho nhà trường.

Nguyên nhân nhà trường chưa được cấp phép hoạt động là do chưa hoàn thiện thủ tục hành chính trong công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Ngày 15/12/2023, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen. Nhưng mãi đến ngày 12/3/2025, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương mới quyết định cho phép Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen hoạt động giáo dục.

Trong thời gian chưa được cấp phép, Trường Hoa Sen tuyển sinh 497 học sinh chưa được công nhận trúng tuyển lớp 10 (năm học 2023 - 2024) nên các em chưa có mã số học sinh. Do đó, phụ huynh đã làm đơn tố cáo nhà trường gửi đến các cơ quan chức năng.

Hiện Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen có 4 cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có một cơ sở đặt ở phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương (cũ). Tổng số học sinh của Trường Hoa Sen khoảng hơn 3.000 em.

