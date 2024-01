Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán tăng giá mạnh, khách quyết mua xe cỏ đi tạm

Thuê xe tự lái đã 'full' dịp Tết Nguyên đán 2024

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sẽ kéo dài, đây cũng là dịp để người dân du Xuân đầu năm, chúc Tết người thân, anh em bạn bè sau một năm đầy biến động. Chính vì thế, nhiều người đã tìm đến dịch vụ cho thuê xe tự lái, khiến nhu cầu tăng cao kể từ đầu tháng 1/2024.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều showroom, chủ xe đã cung cấp hình thức, loại xe, gói thuê xe đa dạng, hấp dẫn.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán tăng giá mạnh.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng đặt xe Ibookcar.com cho biết, hiện đơn vị chỉ nhận với khách hàng đặt xe từ đến hết ngày 6/2 (tức 27 tháng Chạp), không nhận xe dịp Tết do xe đã “full”.

Một số đơn vị cho thuê xe tự lái khác cũng có tình trạng tương tự, các xe đã ký hợp đồng từ một tháng trước để thuê xe dịp Tết. Đa số khách thuê xe dịp này từ 10 ngày.

Theo báo Vietnamnet, anh Nguyễn Đình Thành (Hà Đông, Hà Nội) có nhu cầu thuê xe tự lái để đi Tết, dù đã đến hỏi 3-4 cơ sở nhưng vẫn ngậm ngùi "lắc đầu" bởi có nơi thì hết xe, có nơi chỉ còn toàn những dòng xe đắt tiền, không phù hợp với nhu cầu của gia đình.

"Có một công ty ở Linh Đàm báo giá xe VinFast Lux A đời 2022 giá 27 triệu/10 ngày và một chiếc Mercedes GLC 200 giá 32 triệu/10 ngày chưa kể phụ phí. Tôi không dám thuê vì chỉ có nhu cầu đi 6-7 ngày với khoảng tài chính 15 triệu mà thôi. Mình cần xe thật nhưng nghĩ đến việc chi đến trên dưới 30 triệu chưa kể xăng xe, phí cầu đường,... chỉ để đi lại mấy ngày Tết thì đúng là hơi chát. Có lẽ tôi sẽ thuê taxi hoặc xe có người lái theo ngày cho tiết kiệm", anh Thành nói.

Báo Công Thương dẫn lời anh Nguyễn Huy Thịnh - chủ salon ô tô 890 Quang Trung (Hà Đông, TP.Hà Nội) cho biết, năm nay giá xe ô tô tăng khoảng 10% nhưng do nhu cầu thuê của người dân tăng cao nên lượng hàng "khan". Riêng salon của anh Thịnh có khoảng 100 xe cho thuê. Lượng khách thuê đặt hàng đã chiếm 70% - 80%.

Chia sẻ về mức giá cho thuê, anh Thịnh cho biết, hiện salon của anh đang cho khách thuê đối với dòng xe 4 chỗ là 1,2 triệu đồng/ngày. Xe 7 chỗ giá 1,7 triệu đồng/ngày và khách phải thuê ít nhất từ 7-10 ngày.

Trên một số diễn đàn, fanpage cho thấy, nhu cầu thuê xe cũng rất sôi động. Tại các hội nhóm cho thuê xe tự lái có hàng trăm ngàn người theo dõi, liên tục có khách hỏi về dịch vụ cho thuê xe tự lái trong dịp Tết. Tính đến thời điểm hiện tại, giá thuê xe tự lái đã tăng rất cao, thậm chí gấp đôi ngày thường.

Ví dụ mẫu Toyota Innova, ngày thường có giá thuê 800.000 – 1 triệu đồng/ngày, dịp Tết là 1,8 - 2 triệu đồng/ngày, đa số yêu cầu ngày thuê tối thiểu là 5 - 10 ngày. Càng thuê ít ngày, giá càng cao.

Do có nhu cầu thuê xe ô tô về Thanh Hoá ăn Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), chị Nguyễn Thu Hoà đã liên hệ qua Facebook của anh Lê Đức Mạnh (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) có cung cấp dịch vụ này và được anh Mạnh cho biết: Tuỳ từng dòng xe sẽ có các mức giá cho thuê khác nhau.

Cụ thể như VinFast Lux A 2.0 (2020) giá 22 triệu đồng/10 ngày và 18 triệu đồng/7 ngày. Altis (2019) giá 18 triệu đồng/10 ngày. Bán tải Corolado (2019) giá 18 triệu đồng/10 ngày. Xpander (2021) giá 17 triệu/10 ngày. CX5 (2020) giá 20 triệu đồng/10 ngày.

Tương tự ở các hội nhóm, nhiều chủ xe quảng cáo mức thuê với các loại xe tự lái 4 chỗ như: Mazda3, Mazda6, LuxA, C250, C300, E300, S400, S450, ES250... sẽ có giá trên 10 triệu đồng/10 ngày.

Đối với xe 7 chỗ tự lái như: Xpander, Innova, Sedona, Santafe, Fortuner, LuxSA, Everest, Cannival... sẽ có mức giá trên 20 triệu/10 ngày.

Khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác

Bên cạnh những người đang cố gắng thuê cho mình một chiếc xe để đi Tết, không ít người có cách làm "táo bạo" hơn.

Anh Ngô Quốc Minh (Thanh Xuân, Hà Nội), người đã từng 5 năm thuê xe tự lái đi Tết lại quyết định không thuê xe nữa bởi giá năm nay quá cao. Tính toán chi phí thuê một chiếc xe tự lái bình dân cũng phải mất đến 15-20 triệu cho cả kỳ nghỉ, anh quyết định dốc hầu bao gần 200 triệu để “tậu” hẳn một chiếc xe cũ chỉ để đi Tết.

“Giá xe cũ đang khá rẻ nên với gần 200 triệu tôi đã mua được một chiếc "xe cỏ" Daewoo Lacetti CDX số tự động chạy khá hay. Sau Tết nếu chán có bán đi cũng chỉ lỗ 10-15 triệu, chưa bằng tiền đi thuê xe mà mình lại hoàn toàn chủ động, thoải mái chạy về các quê trước Tết và du xuân hết tháng Giêng cũng được”, báo Vietnamnet dẫn lời anh Minh.

Dịch vụ cho thuê xe điện cũng hút khách.

Ngoài ra, khách hàng có thêm sự lựa chọn khác là thuê xe ô tô điện. Dịp Tết năm nay, Xanh SM cũng đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê xe tự lái ngắn ngày Xanh SM Rentals. Dịch vụ cung cấp các gói thuê linh hoạt với dàn xe mới 100%, số lượng xe lớn và nhiều phân khúc xe VinFast đa dạng theo nhu cầu. Các mẫu ô tô cho thuê gồm dòng xe 5 chỗ VinFast VF 8 (với phiên bản Eco hoặc Plus), VF e34, VF 5 Plus nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển trong nội thành, hay dòng xe 7 chỗ VinFast VF 9 (với phiên bản Eco hoặc Plus).

Các dịch vụ của Xanh SM Rentals có mức giá cạnh tranh trong thời điểm thị trường thuê sôi động dịp cuối năm, chẳng hạn chỉ từ 720.000 đồng/ngày khi thuê ô tô VinFast VF 5 Plus với mức đặt cọc 20 triệu đồng.

“Dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngắn ngày của Xanh SM Rentals hiện có mặt tại 26 tỉnh thành đã triển khai dịch vụ của Xanh SM. Giá thuê ô tô điện Xanh SM Rentals từ 720.000 đồng/xe/ngày, đã bao gồm thuế GTGT, các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định, phí bảo trì đường bộ lần đầu, chi phí giao xe tới điểm giao hoặc nhận do hãng chỉ định”, VinFast thông tin.

Lưu ý khi thuê xe tự lái, tránh mất cọc Theo báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Duy Khang, giám đốc Công ty cho thuê xe tự lái D.T, cho biết khách làm thủ tục thuê xe sẽ có những ràng buộc nhất định về tiền đặt cọc, giấy tờ, tài sản có giá trị. Với cơ sở của ông Khang, nếu thuê xe khách để lại xe máy kèm giấy tờ, khi trả xe sẽ nhận lại. Nếu không đặt cọc bằng tài sản có giá trị, có thể dùng tiền mặt, khoảng 20 - 30 triệu đồng tùy giá trị xe. Ngoài ra phải thanh toán toàn bộ số tiền cọc và tiền thuê vào lúc nhận xe. Cạnh tranh khốc liệt ở thị trường cho thuê xe tự lái, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cơ sở đã "nới" điều kiện. Chẳng hạn, không quá khắt khe với khách không có hộ khẩu ở thành phố khi thuê xe hoặc không giới hạn km, không phát sinh các chi phí khác... Dù vậy, theo các chuyên gia ô tô, khách hàng nên kiểm tra kỹ xe, các thiết bị bên trong xe để phát hiện các hư hại, trầy xước, tránh sau này phải đền bù. Đặc biệt, người dân cần đọc kỹ giấy tờ xe, hợp đồng đặt cọc, bảo hiểm... để thống nhất các điều khoản, tránh phát sinh. Ngoài ra, khách nên chủ động tra lịch sử phạt nguội của xe, tránh khi trả xe khách lại vướng tranh cãi.

Tác giả: Vân Anh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn