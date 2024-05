Đi xe máy về quê giữa trưa nắng, nam thanh niên nguy kịch vì sốc nhiệt

Bệnh viện Đa khoa Thú Thọ cho biết, nam thanh niên được đưa vào cấp cứu ban đầu tại Trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thở qua bóp bóng, co giật toàn thân, nhiệt độ cơ thể 40,5 độ C, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp hồi sức và kiểm tra toàn diện để loại trừ tình trạng bất thường não, mạch não và các nguyên nhân khác.

Bệnh nhân sốc nhiệt trong tình trạng nặng, hôn mê, phải thở máy ngay khi nhập viện.

Qua kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân bị nhiệt mức độ nặng, nguy cơ tử vong cao 30 – 40%. Đây là ca bệnh khó và rất nặng.

Sau khi hội chẩn trong khoa, các bác sỹ đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để kiểm soát nhiệt độ cơ thể và các biện pháp hồi sức tích cực khác như thở máy, dùng thuốc vận mạch, lọc máu, bù nước, điện giải… để điều chỉnh các rối loạn do tình trạng sốc và tăng thân nhiệt gây ra.

Sau 5 ngày duy trì hạ thân nhiệt chỉ huy, 2 ngày lọc máu và phối hợp các biện pháp điều trị cực, ý thức bệnh nhân tỉnh dần, các rối loạn dần ổn định. Đến ngày thứ 8, bệnh nhân rút được máy thở. Và sau 22 ngày điều trị, bệnh nhân được ra viện.

Cảnh báo tình trạng sốc nhiệt trong mùa hè

Sốc nhiệt là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng (>40 độ C) kèm theo rối loạn hoạt động của các cơ quan như thần kinh, hô hấp, tuần hoàn,… dẫn đến rối loạn ý thức hoặc hôn mê.

Hiện tượng này thường gặp trong mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột được hấp thụ từ bên ngoài cơ thể tại nơi làm việc hoặc trong môi trường nắng nóng thời gian dài.

Bởi mất kiểm soát nhiệt độ cơ thể nên sốc nhiệt có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị nhanh chóng, đúng cách.

Dấu hiệu của người bị sốc nhiệt

– Có dấu hiệu của sự kiệt sức

– Nhiệt độ cơ thể tăng lên 40 độ C hoặc cao hơn

– Cảm thấy rất nóng và khô

– Không đổ mồ hôi mặc dù cơ thể rất nóng

– Thở gấp, nhanh hoặc hụt hơi

– Dần mất tỉnh táo

– Lên cơn co giật

– Không phản ứn

Xử trí ban đầu khi bị sốc nhiệt

– Đưa ngay bệnh nhân vào nơi mát mẻ. Ở trong nhà là tốt nhất, nhưng nếu chưa có điều kiện hãy đưa họ vào nơi có bóng râm. Cởi càng nhiều quần áo bên ngoài càng tốt. Gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Sử dụng quạt làm mát trong khi chờ đợi.

– Làm giảm thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt ngay tại hiện trường, không nên chờ khi đến viện bằng một khăn ướt (vắt ráo nước), chườm mát, quạt mát. Thường xuyên đo nhiệt độ và tiếp tục làm chườm mát cho đến khi thân nhiệt giảm xuống 38 độ C (100,4F). Khi nhiệt độ đã giảm, hãy bỏ tấm khăn ướt và thay bằng tấm khô. Trấn an người bệnh cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế. (Lưu ý tránh dùng nước đá dội có thể làm co mạch ngoại vi tăng thân nhiệt trung tâm).

– Khi có xe cấp cứu đến cần nhanh chóng vừa hỗ trợ làm mát cơ thể, vừa đưa người bệnh đến các cơ sở y tế.

Tác giả: Diệu Thu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn