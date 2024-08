Đi về nhà sau khi ăn rằm tháng 7, hai người bị nước lũ cuốn tử vong

Theo thông tin ban đầu, sau khi đi ăn rằm tại gia đình người thân, khoảng 21 giờ ngày 18-8 (tức rằm tháng 7 âm lịch), bà H.T.K. (SN 1983) và bà L.T.P. (SN 1979, cùng trú ở thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) đi qua đường tràn qua suối cách nhà văn hóa thôn Tân Sơn khoảng 50 m để về nhà.

Đoạn suối phát hiện thi thể một nạn nhân. Ảnh: Facebook

Do mưa to, nước lớn nên hai chị em đã gửi xe máy tại gia đình anh T.T.S. (ở cùng thôn, cách tràn qua suối khoảng 30 m) rồi cùng nhau lội bộ qua tràn về nhà thì không may bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 19-8, các lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân đã tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động