Phố cổ Hội An là vùng đất của sự yên bình, hiền hòa cùng vẻ đẹp trầm lắng và cổ kính tự bao đời xưa. Vậy, đi Hội An mùa nào đẹp nhất để có thể chiêm ngưỡng trọn vẻ bình yên, nên thơ của phố cổ, để có thể lạc bước khám phá khắp nơi mà không phải nơm nớp sợ trời mưa, gió bão? Nếu bạn đang có lịch trình tới đây, hãy tham khảo bài viết này để sắp xếp và chuẩn bị cho chuyến đi được hợp lý nhất.

Đi Hội An mùa nào đẹp nhất?

Hội An, thành phố cổ thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm ở trung tâm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, hấp dẫn du khách bởi không chỉ là điểm đến lịch sử phong phú mà còn bởi thời tiết đặc trưng của vùng miền biển. Hội An vốn dĩ đã đẹp nhưng tùy theo mỗi mùa sẽ mang một nét thú vị, một cảnh sắc riêng thu hút du khách phương xa.

Thành phố được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường bắt đầu từ đầu năm đến khoảng tháng 7, trong khi mùa mưa kéo dài từ tháng 8 trở đi. Nếu bạn đang lên kế hoạch thăm Hội An, tháng 2 đến tháng 4 được xem là thời điểm lý tưởng. Trong khoảng thời gian này, thời tiết nhiệt đới gió mùa tạo nên điều kiện lý tưởng cho chuyến du lịch Việt Nam.

Mùa khô (Tháng 2 - Tháng 7): Trong giai đoạn này, Hội An thường trải qua những ngày nắng ấm áp và khô ráo, thời tiết ở Hội An khá mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ trung bình dao động từ 24°C đến 30°C, giúp du khách cảm thấy thoải mái, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoại ô và kỳ nghỉ.

Mùa mưa (Từ tháng 8 trở đi): Thời gian này Hội An khá ẩm ướt do mưa nhiều và có thể gặp phải các cơn mưa bất chợt. Song, mùa mưa cũng mang đến không khí tươi mới, cảnh sắc xanh mướt tuyệt đẹp. Mặc dù có thể có cơn mưa dông, nhưng những thửa ruộng lúa xanh mướt và những cảnh vật đặc trưng như hương khói, đèn, diều vẫn tạo nên bức tranh cực kỳ đặc sắc.

Lưu ý, Hội An có thể chịu ảnh hưởng của mùa mưa bão, với mưa kéo dài và ngập lụt nhất là trong khu phố cổ. Vì vậy, bạn cần theo dõi dự báo thời tiết và cân nhắc khi có kế hoạch du lịch vào mùa này.

Đi Hội An vào mùa khô có những gì?

Thời tiết mùa khô ở Hội An nắng ráo. Với nền nhiệt trung bình là 33 độ, rất phù hợp di chuyển, khám phá các địa điểm nổi tiếng và tham gia vào các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, có thể kể đến như:

Ngồi thuyền ngắm cảnh sông Hoài thơ mộng

Dòng sông Hoài là bắt ngang giữa phố cổ Hội An, tạo nên bức tranh thơ mộng không lẫn vào đâu được. Hành trình trên thuyền sẽ làm cho bạn say đắm trong vẻ đẹp lung linh của Hội An, đặc biệt là khi ánh đèn lồng đủ màu sắc được thắp lên sẽ khiến phố cổ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng vào các ngày mồng 1 và mồng 15 âm lịch, nơi bạn có thể gửi đi những cầu nguyện tốt đẹp.

Đạp xe khám phá phố cổ Hội An

Một trải nghiệm độc đáo khi đặt chân đến Hội An là việc đạp xe để khám phá phố cổ. Cảm giác thoải mái đạp xe qua những con đường cổ kính, bên cạnh những đám hoa giấy rực rỡ sẽ đưa bạn vào một không gian tràn ngập yên bình và thư giãn nơi đây.

Tắm biển và tắm nắng tại bãi biển An Bàng

Khám phá Hội An không chỉ dừng lại ở phố cổ mà còn mở ra những trải nghiệm tuyệt vời tại bãi biển An Bàng. Dành một ngày tận hưởng biển xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon và tham gia các hoạt động biển sôi động. Bạn sẽ chìm đắm trong không khí vui tươi và tạo ra những kí ức đáng nhớ bên bạn bè và gia đình.

Nhìn chung, Hội An không chỉ là thành phố cổ có lịch sử mà còn là điểm đến tuyệt vời cho những trải nghiệm độc đáo và phong cách sống đầy sáng tạo. Mỗi góc phố, mỗi dòng sông đều có những cảnh sắc thú vị đang chờ đón bạn.

Lưu ý khi đi Hội An mùa khô

Được xem là mùa du lịch Hội An cao điểm nên lượng khách rất đông, nếu chọn dịp này để du lịch, bạn dễ gặp phải tình trạng chen chúc, xếp hàng mua vé làm mất nhiều thời gian, không khí cũng ngột ngạt, không thoải mái để tham quan, chụp ảnh.

Bạn cũng cần lưu ý vì giá cả các dịch vụ như vé máy bay, lưu trú, phương tiện di chuyển, vui chơi trong thời gian này không những tăng cao mà còn có khả năng hết chỗ, nhất là phong khách sạn. Hoặc nếu còn cũng khó chọn được phòng ưng ý.

Đi Hội An vào mùa mưa có những gì?

Mùa mưa tại Hội An là khoảnh khắc lý tưởng cho những du khách muốn tránh xa sự đông đúc. Lượng khách thấp tạo ra không khí yên bình, khiến cho vẻ đẹp của Hội An trở nên tinh tế hơn trong sự cổ kính và mơ hồ của phố cổ. Thời tiết mát mẻ càng làm cho bức tranh phố cổ vô cùng thú vị và thu hút.

Lựa chọn đến Hội An vào mùa mưa, bạn có thể tận hưởng các điểm tham quan và vui chơi một cách thoải mái cũng có thể thả hồn giữa không gian lịch sự và truyền thống mà không gặp phải những cảm giác chật chội hay phiền toái từ đám đông. Có thể nói, mùa mưa ở Hội An là dịp lý tưởng để bắt kịp với những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc của thành phố cổ. Dưới đây là gợi ý du lịch mùa mưa ở Hội An.

Thư giãn và trải nghiệm tại những quán cafe Hội An

Hãy tận hưởng những giây phút thư giãn tại những quán cà phê ẩn mình giữa những con đường phố cổ. Cảm nhận hương vị cà phê nóng, âm nhạc nhẹ nhàng và khung cảnh mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Đây là cơ hội để bạn thưởng thức không khí bình yên và thư thái.

Check in những con hẻm yên bình

Những con hẻm nhỏ độc đáo của Hội An sẽ trở nên đặc biệt hấp dẫn vào mùa mưa. Chúng tạo nên bức tranh trầm lắng, yên tĩnh, là nơi lý tưởng để bạn chụp những bức ảnh thơ mộng.

Tham quan nhà cổ Hội An

Dạo qua những căn nhà cổ mang đậm lịch sử và văn hóa là cách tốt nhất để hiểu rõ về phố cổ Hội An. Thời tiết mát mẻ và không khí ẩm ướt giúp bạn hòa mình vào không gian truyền thống của những ngôi nhà này.

Thưởng thức đặc sản Hội An

Khám phá ẩm thực Hội An vào mùa mưa là một trải nghiệm tuyệt vời. Món ăn ngon, hấp dẫn của thành phố cổ sẽ làm hài lòng chiếc bụng của bạn mà không phải chờ đợi lâu.

Chú ý khi đi Hội An vào mùa mưa

Nên mang theo các loại thuốc thông dụng đề phòng thời tiết thay đổi bất chợt gây ra các bệnh cúm, đau đầu. Cũng nên mang theo thuốc tiêu hóa, dị ứng, say xe...

Nên đi bộ, đi dạo xung quanh phố cổ, hạn chế di chuyển bằng xe máy, xe đạp vì đôi khi mưa lớn kéo dài sẽ khiến đường ngập, trơn trượt. Quần áo dài tay, áo khoác gió để giữ ấm và mang theo áo mưa, ô dù, túi chống thấm cho điện thoại cùng giày dép có độ ma sát tốt để tránh trơn trượt.

Hãy để mùa mưa làm mới cho chuyến phiêu lưu của bạn ở Hội An, tận hưởng sự yên bình và đẹp thơ mộng của thành phố cổ.

Tác giả: TÙY Ý(Tổng Hợp)

Nguồn tin: vtc.vn