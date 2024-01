Đi dã ngoại, nam thanh niên đuối nước trong hầm khai thác cát

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong đêm 15/1.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 15/1, em K. cùng 5 người bạn ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) đến khu vực hầm khai thác cát Khánh Nhân để dã ngoại, câu cá, tổ chức ăn uống… Sau đó, cả nhóm rủ nhau nhảy xuống hầm nước để tắm. Khi bơi ra giữa hầm thì em K. bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên triển khai phương tiện đến hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách bờ 20m và đưa lên bờ.

Được biết, hầm khai thác cát Khánh Nhân rộng khoảng 10ha, sâu khoảng 10m -15m, có địa hình hết sức phức tạp, phía dưới có nhiều hố sâu, tập trung cát, đá nhiều, dòng nước vào đêm khuya rất lạnh… nên rất nguy hiểm.

