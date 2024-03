Đi câu, 3 cháu bé ở Lâm Đồng bị lật thuyền

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em K'Khương trên hồ Đông (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: M.V.

Trưa 26-3, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể em K’Khương (13 tuổi, xã Tân Châu, huyện Di Linh) mất tích trên hồ Đông khi đi câu cùng bạn.

Theo Công an huyện Di Linh, trưa 24-3, K’Khương cùng 2 người bạn chèo thuyền đi câu trên hồ Đông.

Chiếc thuyền câu là thuyền các em tự ý lấy của người dân đang neo ở gần bờ. Khi chèo được khoảng 15m thì thuyền lật khiến cả 3 em bị rơi xuống nước.

Sau khi chìm, 1 em tự bơi vào bờ, 1 em khác được người dân ở gần đó cứu sống. Riêng K’Khương bị chìm mất tích.

Lo sợ bị mắng nên khi về, 2 em không nói lại với gia đình.

Đến sáng 25-3, sau 1 đêm không thấy cháu K’Khương về nhà nên gia đình đi tìm và lúc này 2 cháu nhỏ đi cùng mới nói rõ sự việc.

Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 40 người, do Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 phối hợp với Công an huyện Di Linh và lực lượng phản ứng nhanh thuộc câu lạc bộ phòng chống đuối nước của địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân chết đuối.

Đến trưa 26-3, thi thể K’Khương đã được tìm thấy. Hồ Đông ở Di Linh nơi cháu bé bị chết đuối rộng hơn 16ha và nước sâu, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

