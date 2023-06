Đi bán bắp chuối, hai mẹ con bị xe Santafe tông thương vong

Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 2-6 đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ cùng ngày giữa một xe máy và ôtô hiệu Santafe ở trên Quốc lộ 49 A (đường kinh Dương Vương) đoạn qua phường Thuận An, TP Huế. Vào thời điểm trên, ôtô BKS 75A- 251.xx (lái xe tên Ph., ngụ phường Thuận An - rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn) chạy hướng Huế - Thuận An. Khi đến vị trí trên tông vào xe máy BKS 75H2-03.xx do bà Hồ Thị H. (58 tuổi) đi cùng chiều với ôtô, chở theo mẹ là bà Lê Thị Q. (82 tuổi; cùng ngụ xã Phú Dương, TP Huế).

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả bà Q. chết tại chỗ, bà H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo một số thông tin, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà H. đang chở mẹ về Thuận An để bán bắp chuối. Tuy nhiên, khi đang di chuyển về chợ thì xảy ra tai nạn thương tâm. Vụ tai nạn khiến bên phải trước đầu xe ô tô Santafe bị hư hỏng nhẹ.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn trước mặt chợ Phú Tân, phường Thuận An. Mặc dù là quốc lộ nhưng từ lâu nay lòng lề đường ở khu vực trước chợ bị lấn chiếm để buôn bán thủy hải sản vào thời điểm sáng sớm, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

