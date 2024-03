Đề xuất ưu đãi đầu tư với dự án nuôi trồng thủy sản khu vực biển tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Tại dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi khu vực biển do tỉnh Nghệ An quản lý.