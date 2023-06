Để xe máy hớ hênh khi đi làm đồng, bị kẻ gian lấy cắp và "gửi lại" xe đạp

Ngày 1/6/2023, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã ra Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng, SN 1997, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22 giờ ngày 23/5/2023, chị Trần Thị V., SN 1985, trú tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc điều khiển xe máy mang BKS 60Y3-1975 của gia đình ra dựng ở bên phải đường Quốc lộ 281 thuộc xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc nhưng không rút chìa khóa rồi xuống ruộng gặt lúa với chồng. Khoảng 22h30 chị V. để chiếc xe máy của mình đi lại cho chồng đi về sau, còn chị V. đi chiếc xe mô tô khác về nhà.

Nguyễn Anh Dũng và chiếc xe tang vật.

Đến 0h30’ ngày 24/5/2025, Nguyễn Anh Dũng đạp xe đạp của gia đình đi hóng mát và khi đi về theo Quốc lộ 281 thì thấy 1 chiếc xe máy dựng ở lề đường bên phải, trên ổ khóa có cắm chìa khóa, thấy xung quanh không có ai nên Dũng đã để chiếc xe đạp lại và lấy trộm chiếc xe máy trên rồi điều khiển xe máy đi sang xã Kim Song Trường vào quán bi-a chơi.

Sau đó Dũng điều khiển xe máy đi về nhà, trên đường về thấy chiếc xe đạp của mình ở cây xăng Thuận Lộc nên Dũng lấy xe đạp để lên xe máy chở về nhà.

Đến khoảng 1 giờ ngày 24/5/2023, chồng chị V. làm xong ruộng thì lên lấy xe máy về thì không thấy xa đâu mà chỉ thấy một chiếc xe đạp nên đã đã đưa chếc xe đạp lại để ở cây xăng Thuận Lộc.

Đến ngày 24/5/2023, chị V. lên trình báo sự việc với Công an xã Kim Song Trường. Quá trình điều tra, triệu tập Nguyễn Anh Dũng đã thành khẩn khai báo mình là người thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Được biết, dũng là đối tượng nghiện ma túy đá, thuộc diện quản lý của chính quyền đia phương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Nguyễn Anh Dũng theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Bùi Lâm

Nguồn tin: baovephapluat.vn