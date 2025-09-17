Dễ mua, dễ đi, dễ sáng tạo, VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất nhì thị trường

Xe nhỏ tạo cảm hứng xê dịch cho người dùng

Từ Hà Giang cho đến Phú Quốc, từ những con phố nhỏ giữa lòng TP.HCM đến các bản làng vùng cao Tây Bắc, không khó để bắt gặp hình ảnh VF 3 lăn bánh trong các chuyến vi vu của các bạn trẻ. Trên nền khung xe nhỏ gọn, thiết kế gãy gọn, dứt khoát, rất nhiều lần VF 3 đã trở thành phông nền hoàn hảo để mỗi chủ xe thể hiện cái tôi độc đáo của mình.

Trên mạng xã hội những tháng qua, chia sẻ hình ảnh check-in ở các điểm đẹp của Tổ quốc cùng VF 3 dường như đã trở thành một "trend" thu hút đông đảo người dùng, từ những người chỉ sử dụng xe hàng ngày trong phố cho đến những "thánh phượt". Chia sẻ từ nhiều KOL, travel blogger, mẫu xe này được chọn cho các chuyến đi gần cuối tuần, từ TP.HCM đến Hồ Trị An, hay từ Hà Nội lên Tam Đảo, Sa Pa, Mộc Châu…

Điển hình như anh Đoàn Hồng Giang, YouTuber gần 500.000 lượt đăng ký, đã quyết định chọn VF 3 là người bạn đồng hành cùng gia đình trong chuyến phượt Cần Giờ (TP.HCM). Trên hành trình dài 180 km này, anh chia sẻ những trải nghiệm đầy thú vị như điều hòa mát mẻ, không lo nắng mưa và đặc biệt chi phí vận hành còn thấp hơn mô tô.

Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, VF 3 cũng đã lăn bánh tại các quốc gia lân cận gồm Lào, Thái Lan và Malaysia, với hành trình ấn tượng dài 6.800 km của anh Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar).

"Hành trình của tôi dài khoảng 6.800 km nhưng chiếc VF 3 không gặp sự cố gì. Trong suốt chuyến đi, tôi đã sử dụng chiếc xe này theo cách khó khăn hơn so với nhiệm vụ vốn có của VF 3. Vì thế, tôi đánh giá mẫu xe này quá tốt dành cho nhu cầu đi trong đô thị", anh Hải Kar nhận xét.

Tối ưu chi phí, tối đa trải nghiệm

Một người dùng tên Phương Trâm (26 tuổi, hiện sống tại Đà Nẵng) thì lại lựa chọn VF 3 vì chiếc xe phù hợp với phong cách cá nhân cô theo đuổi. "Mình mua VF 3 vì thấy ‘cute’ và hợp ‘vibe’ sống chậm, sống xanh, sống tiết kiệm mà mình theo đuổi", blogger này chia sẻ trên trang cá nhân.

Đây cũng chính là lý do khiến mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhóm người dùng trẻ mua xe lần đầu - những người đề cao sự tự do, linh hoạt và tính kinh tế trong tiêu dùng.

VF 3 có mức giá "dễ mua", chỉ 299 triệu đồng – thấp bậc nhất trên thị trường xe Việt. Đáng chú ý, hiện tại, VinFast còn đang áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi cho ô tô điện, điển hình như giảm 4% giá xe, ưu đãi tới 5 triệu đồng cho người dùng đổi từ xe xăng sang VF 3, và tặng thêm 5 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Tổng cộng các khoản ưu đãi cho mẫu minicar lên tới gần 22 triệu đồng. Chính điều này tạo điều kiện và cảm hứng để đông đảo người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo ý thích của mình.

Trong một sự kiện offline của "Hội chị em VF 3 Club", hàng chục chiếc VF 3 tụ họp cùng nhau đã gây ấn tượng cho những người xung quanh, nơi mỗi xe là một tác phẩm mang cá tính riêng của chủ nhân. Chia sẻ tại sự kiện này, nhiều chủ xe cho biết đã đầu tư cả thời gian và tiền bạc để cá nhân hóa chiếc xe, biến "bé ba" trở thành một chiếc xe độc bản của riêng mình.

"Mình đã dán phim, làm decal da báo, ốp mặt trước và mặt sau, làm thêm giá nóc, thang bên, cốp trước để có chỗ để đồ. Mình làm giá nóc vì thỉnh thoảng cho con đi chơi thì mình có thể để hành lý ở trên", chị Trang kể lại quá trình cá nhân hóa VF 3 và cho biết hài lòng khi chị có thể nhận ra xe của mình ở bất kỳ đâu.

Cũng theo nữ chủ xe, dù có kích thước nhỏ, VF 3 vẫn cung cấp đầy đủ không gian cho 4 người ngồi thoải mái và khoang hành lý đủ dùng cho các chuyến đi trong ngày. Như gia đình chị có thể ngồi được 5 người, 2 người lớn phía trước và 3 con nhỏ đằng sau.

"Mọi thứ trên VF 3 đều mini, từ kích thước cho đến giá, nếu so với các ‘đàn anh’ của mình. Thế nhưng, xe vẫn đáp ứng được nhu cầu phần đông người dùng, còn nếu ai thích xe độc lạ thì cũng có thể trang trí thêm để tối đa trải nghiệm. Đấy là giá trị ‘nhỏ mà có võ’ của VF 3", anh Nguyễn Văn Đức, một chủ xe VF 3 ở Hà Nội nhận định.

Khi xe điện đang ngày càng trở nên phổ biến, một chiếc xe nhỏ gọn, giá tốt, dễ cá nhân hóa như VF 3 đang trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho nhu cầu di chuyển của người Việt. Các chuyên gia nhận định, với doanh số VF 3 đạt hơn 28.700 xe từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, không khó để dự đoán "ngôi vương" của thị trường xe Việt sẽ thuộc về mẫu xe nào.

Tác giả: Quang Vũ

Nguồn tin: phunuso.baophunuthudo.vn