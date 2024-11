Dày công bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn dưới nhiều “vỏ bọc”

Điển hình như trường hợp Phạm Văn Binh, SN 1974, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thôn Vĩnh An, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Giết người”. Hành vi phạm tội của Binh xảy ra ngày 19/10/1998, tại cánh đồng thôn Muỗng, xã Song Mai, thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang. Do mâu thuẫn bột phát, Phạm Văn Binh đã sát hại anh Đ.V.L, SN 1960 là người cùng xã; sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình lẩn trốn, Binh đã liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Khi đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng và bị bắt giữ nên Binh đã tạo cho mình “vỏ bọc” với việc thay đổi danh tính thành Phạm Văn Bình, quê ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Qua xác minh, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Bình chính là Binh đang bị truy nã nên đã tổ chức truy bắt. Cho đến khi bị bắt, Binh vẫn không ngờ mình đã thay tên, che giấu thân phận kỹ càng mà vẫn bị bắt.

Trước đó, tại địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lừng, SN 1985, trú tại thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Lừng bị Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang truy nã từ năm 2015 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi phạm tội, Lừng trốn khỏi nơi cư trú, đi nhiều nơi khác nhau. Hắn không ngờ, 9 năm lẩn trốn, hắn bị Công an tìm đến tận phòng trọ để bắt giữ.

Đặc biệt, trong ngày 3/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Giang đã bắt được 2 đối tượng truy nã ở 2 tỉnh khác nhau, trong đó có đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có 2 quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Hà Nội. Đó là trùm ma tuý Nguyễn Văn Công, SN 1993, trú tại thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Công chuyên mua ma tuý từ biên giới cung cấp cho các đối tượng bán lẻ. Hành vi của Nguyễn Văn Công bị Công an Bắc Giang phát hiện, truy bắt. Tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội và bị Công an TP Hà Nội điều tra, truy nã.

Qua xác minh, phát hiện Công đang ở Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bắc Giang và Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công. Cùng ngày, 1 tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Tây Ninh vận động đối tượng truy nã nguy hiểm Vi Việt Hòa, SN 2002, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn ra đầu thú về tội “ Gây rối trật tự công cộng”.

Một đối tượng khiến CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang mất nhiều công sức nhất đó là Lưu Văn Thành, SN 1989, trú tại thôn Phi Lễ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thành là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Quyết định truy nã của Cơ quan CSHS Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ năm 2022 đến khi bị khởi tố, truy nã, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin về việc bản thân có nguồn cung cấp gas với giá rẻ hơn thị trường, Lưu Văn Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều cửa hàng và người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, lẩn trốn tại các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ có đường biên giới giáp với Campuchia. Hắn không ngờ, dù “trốn sâu, lặn kỹ” vẫn bị bắt giữ.

Được biết, thực hiện đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã do Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát động, từ 15/12/2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt, vận động 49 đối tượng truy nã, trong đó Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt, vận động 27 đối tượng. Trong số 27 đối tượng do phòng bắt từ đầu năm đến nay, có tới 7 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; 8 đối tượng nguy hiểm. 2 đối tượng đã lẩn trốn trên 25 năm; 3 đối tượng lẩn trốn trên 15 năm, 1 đối tượng có 2 quyết định truy nã. Tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm và kiên trì, quyết liệt trong công tác truy bắt các tội phạm truy nã của Công an Bắc Giang được chính quyền và nhân dân ghi nhận. đánh giá cao.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ, truy vết đối tượng bị truy nã là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự dày công và kiên nhẫn. Bởi qua quá trình lẩn trốn, kẻ phạm tội ngày càng ma mãnh, nhất là những kẻ có tố chất thông minh và có học thức. Nhiều đối tượng khi bỏ trốn, đã “lập trình” cho kế hoạch hết sức kín kẽ. Chính vì vậy, lực lượng chức năng phải dày công nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình tại địa phương, rà soát các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra manh mối, rồi tổ chức truy bắt.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân