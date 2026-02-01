Đậu rồng, từ món rau dân dã đến nguồn dược liệu tiềm năng

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của đậu rồng

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, đậu rồng sở hữu thành phần hóa học đa dạng và giàu dưỡng chất. Trung bình 100g đậu rồng cung cấp lượng protein cao, gần tương đương với đậu nành, cùng với carbohydrate, chất xơ và năng lượng dồi dào. Ngoài ra, đậu rồng còn chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B, C và các chất chống oxy hóa.

Loại rau này cũng là nguồn cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm canxi, sắt, mangan, kali, magie, natri, photpho, kẽm và folate. Đáng chú ý, phần củ của cây đậu rồng có vị ngọt, giàu tinh bột và hàm lượng đạm cao hơn cả khoai lang và khoai tây. Trong khi đó, lá đậu rồng chứa nhiều vitamin A và C, có thể đáp ứng đáng kể nhu cầu vitamin hàng ngày của cơ thể.

Đậu rồng được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú và nhiều lợi ích đối với sức khỏe

Lợi ích y học của đậu rồng

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, đậu rồng được xem là thực phẩm có lợi cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Với phụ nữ mang thai, đậu rồng cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là folate - dưỡng chất quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và tổng hợp ADN. Việc bổ sung đậu rồng hợp lý giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh, đồng thời protein thực vật trong loại rau này còn góp phần nâng cao chất lượng sữa mẹ sau sinh.

Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong đậu rồng giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ quá trình hình thành collagen, duy trì làn da săn chắc, đàn hồi. Đồng thời, những dưỡng chất này còn tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Đậu rồng cũng là thực phẩm phù hợp với người đang giảm cân hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa. Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, đậu rồng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm rối loạn mỡ máu. Chất xơ không hòa tan trong đậu rồng còn kích thích nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Nhờ hàm lượng protein cao, đậu rồng được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho đạm động vật, đặc biệt phù hợp với người ăn chay hoặc những người muốn giảm tiêu thụ thịt cá.

Một số nghiên cứu cho thấy, magie trong đậu rồng có lợi cho người mắc hen suyễn, giúp giãn phế quản và giảm tần suất các cơn hen. Bên cạnh đó, hàm lượng kali dồi dào trong đậu rồng hỗ trợ điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim, giảm cholesterol xấu và góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Với người mắc tiểu đường, các dưỡng chất trong đậu rồng còn giúp cải thiện khả năng chuyển hóa glucose và cân bằng lượng đường trong máu.

Theo y học cổ truyền, đậu rồng có tính mát, vị ngọt, tác dụng bổ dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng.

Lưu ý khi sử dụng đậu rồng

Dù giàu giá trị dinh dưỡng, đậu rồng cần được sử dụng đúng cách. Nên chọn quả tươi, màu xanh nhạt, không đốm nâu và chế biến sớm, hạn chế bảo quản quá hai ngày. Người dị ứng họ đậu, mắc sỏi tiết niệu, thiếu men G6PD hoặc bệnh gout cần thận trọng khi dùng do đậu rồng chứa nhiều purin và axit oxalic. Ăn đậu rồng nên kết hợp uống đủ nước để giảm nguy cơ sỏi tiết niệu, qua đó phát huy hiệu quả dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe.

