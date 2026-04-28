Sạc nhanh đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc sử dụng thiết bị di động, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi để có đủ pin cho cả ngày. Nhưng để đạt tốc độ sạc nhanh không chỉ cần củ sạc mà còn phải có cáp USB và thiết bị tương thích. Vậy làm thế nào để biết cáp USB có hỗ trợ sạc nhanh hay không?

Không phải cáp USB nào cũng giống nhau.

Kiểm tra thông tin trên cáp và bao bì

Một số cáp USB có thể ghi rõ tốc độ sạc và tốc độ truyền dữ liệu trên vỏ hoặc bao bì. Nếu cáp được chứng nhận bởi USB-IF, nó sẽ có biểu tượng USB cho biết công suất tối đa mà nó có thể cung cấp. Tuy nhiên, điều này không phổ biến vì nhiều nhà sản xuất không muốn mất thời gian chứng nhận sản phẩm. Người dùng có thể kiểm tra thông số kỹ thuật trên trang web của nhà sản xuất hoặc trong phần mô tả sản phẩm khi mua hàng trực tuyến.

Cần lưu ý rằng cáp USB-A thường có tốc độ sạc chậm hơn so với USB-C, vì chỉ USB-C mới hỗ trợ tiêu chuẩn USB Power Delivery (PD) mới nhất. USB 4 là loại nhanh nhất, hỗ trợ công suất lên đến 240W, trong khi USB-A chỉ đạt tối đa 100W.

Kiểm tra thực tế

Nếu không thể tìm thấy thông tin từ bên ngoài, người dùng có thể thử cắm cáp vào thiết bị. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng cáp mà mình sử dụng là đáng tin cậy, vì cáp không rõ nguồn gốc có thể chứa phần cứng độc hại. Nếu thiết bị hỗ trợ sạc nhanh, hãy kết nối với củ sạc nhanh để kiểm tra. Một số điện thoại, như Samsung Galaxy, sẽ hiển thị thông tin về tốc độ sạc trên màn hình khóa.

Nhiều cáp USB ghi rõ thông tin công suất sạc tối đa.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng củ sạc có màn hình hiển thị công suất đầu ra để theo dõi tốc độ sạc. Nếu cả cáp và thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh, thông tin sẽ được hiển thị rõ ràng.

Tính toán tốc độ sạc

Cuối cùng, người dùng có thể ước tính tốc độ sạc bằng một số phép toán đơn giản. Công suất sạc được tính bằng năng lượng chia cho thời gian. Người dùng chỉ cần biết dung lượng pin, điện áp và thời gian sạc. Ví dụ, một viên pin 5.000 mAh, 3.8V cần hai giờ để sạc đầy sẽ tiêu thụ khoảng 9,5W, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn sạc nhanh.

Với những cách trên, người dùng có thể dễ dàng xác định xem cáp USB của mình có hỗ trợ sạc nhanh hay không, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng thiết bị của mình.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn