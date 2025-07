Dư luận Trung Quốc chấn động vụ diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình

Zaobao đưa tin dư luận Trung Quốc đang chấn động với vụ việc nam diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình vì sát hại bạn gái. Điều khiến công chúng bức xúc nhất lúc này là các bộ phim của Trương Nghệ Dương chưa bị gỡ bỏ. Thậm chí, Giải ưu âm thanh quán có sự góp mặt của Trương được phát hành vào tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ khác ở Trung Quốc vướng bê bối lập tức bị liệt vào danh sách “nghệ sĩ xấu” và gỡ bỏ các dự án phim ảnh, chương trình.

Trương Nghệ Dương sinh năm 1991, được giới truyền thông nhận định là nam diễn viên hạng 18 (tức những người ít tên tuổi) của Trung Quốc. Trương Nghệ Dương bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi, đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, từng đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại một lễ trao giải.

Trương Nghệ Dương khiến dư luận Trung Quốc chấn động. Ảnh: Orientaldaily.

Trương Nghệ Dương lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vào năm 2012 trong chương trình giải trí Happy 7 Come của đài truyền hình Thiểm Tây. Năm 2015, người này phát hành album đầu tay The Crying Man dưới nghệ danh Quỷ Tử. Trương Nghệ Dương đã nhiều lần được mời tham gia các chương trình truyền hình.

Tháng 10/2016, Trương trở thành khách mời đặc biệt của Đại nhạc hội Xuân toàn quốc Trung Quốc. Tháng 12 cùng năm, người này làm giám khảo cho Chuyến lưu diễn Duyên dáng Trung Quốc của CCTV. Năm 2017, Trương tham gia Đại nhạc hội Xuân Lôi Phong và chương trình tìm kiếm tài năng Next Idol.

Năm 2018, Trương Nghệ Dương đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay The Soul of the Dragon. Tháng 9 cùng năm, người này lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình và tham gia bộ phim chiếu mạng Vừa thấy nam thần đã bốc cháy.

Trương thậm chí từng khởi xướng Chương trình cứu trợ Bình minh của một tổ chức từ thiện và đảm nhiệm vai trò người quảng bá. Trương cũng giành giải thưởng Nhân vật nghệ thuật có sức ảnh hưởng tại sự kiện Thương hiệu tốt Trung Quốc năm 2019.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào 26/2/2022, Trương Nghệ Dương dụ dỗ bạn gái 16 tuổi sống cùng làng đến một khu rừng ở thành phố Hưng Bình với lý do mừng sinh nhật. Trong thời gian này, một cuộc cãi vã đã xảy ra giữa 2 người do cô gái đề nghị chia tay.

Trương Nghệ Dương dùng dao gấp cắt cổ nạn nhân nhiều nhát, khiến động mạch và khí quản của cô gái bị vỡ. Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. Trương Nghệ Dương sau đó vứt xác nạn nhân, về nhà thay đồ rồi tới khách sạn để tự tử nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Trương Nghệ Dương đã nhiều lần đe dọa tự tử để duy trì mối quan hệ. Hắn ta là một kẻ thích kiểm soát và hoang tưởng.

Theo Orientaldaily, sau khi tin tức về bản án của Trương Nghệ Dương được công bố, một số cư dân mạng phát hiện người này đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo vào ngày xảy ra vụ án. Cụ thể, Trương viết: "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ yêu em bất chấp tất cả".

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: znews.vn