Đào phai – kỳ hoa Kim Thành

Từ truyền thống đến làng nghề

Chúng tôi về làng hoa đào Kim Thành vào ngày đầu xuân đầy nắng. Hoa đào không còn bạt ngàn như những ngày trước Tết nhưng dư hoa vẫn kiều diễm, hồng thắm trên nền xanh của núi rừng hùng vĩ. Nơi đây không khí trong lành, đường làng được lát bê tông sạch sẽ, những nhà cao tầng mọc lên san sát. Chứng tỏ, cuộc sống của người dân được nâng cao. Anh Thái Doãn Hợp – xóm trưởng Đồng Bản xã Kim Thành chia vui: “Dân xã chúng tôi ấm no là nhờ cây hoa đào phai đó. Cứ qua một mùa hoa là xã có hàng trăm triệu phú”.

Được biết, hoa đào Kim Thành nổi tiếng bậc nhất xứ Nghệ từ bao đời nay bởi thế dáng, sắc hoa đẹp một cách tự nhiên mang nét độc đáo riêng. Trước đây, người làng Đồng Bản trồng manh mún nhỏ lẻ, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, cả xã đã chuyển sang trồng đào. Bà con đã biết quy hoạch thành cây hàng hóa. Ngoài những cây đào phai bình thường, nhiều hộ dân nhờ tiếp cận khoa học kỹ thuật nên chuyển từ trồng đào truyền thống sang trồng đào thế bán hoặc cho thuê trong dịp Tết mang lại thu nhập cao.

Riêng xóm Đồng Bản có 140 hộ dân thì 100% hộ trồng đào. Nhà trồng ít cũng vài trăm gốc, nhà nhiều lên tới vài ngàn gốc (hơn 2ha). Cây đào đặc biệt dễ trồng, không cần phải chăm sóc nhiều. Nếu ươm hạt thì sau 2 năm, cây sẽ ra hoa và thu hoạch được… “Điều đáng mừng là năm nay khách các nơi đổ về mua đào Kim Thành đông như trẩy hội, nhiều lái buôn ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh, đánh cả xe ô tô về mua” – anh Hợp chia sẻ.

Anh Trường Hà – một lái buôn đào ở TP Vinh tâm sự: “Nói về hoa đào, mỗi vùng miền có một nét đẹp riêng. Không dám nói đào ở đâu đẹp hơn, nhưng mấy năm nay tôi đều về Kim Thành để gom đào vì đào ở đây có dáng đẹp một cách tự nhiên, hoa ra rất nhiều đợt, nụ nối nụ, hoa nối hoa kéo dài từ khoảng giữa tháng 12 cho đến hết tháng Giêng, có cây còn ra hoa đến tận tháng Ba. Màu hoa thắm, tươi lâu, rất dễ bán cho mọi tầng lớp dân chúng, chẳng bao giờ sợ ế”.

Quả vậy, nói đến đào Kim Thành thì cả vùng Nghệ An đều biết đến như một thương hiệu. Theo nhiều thương lái hoa đào thì Tết Nguyên đán 2024 này, hoa đào Kim Thành đã chính thức “phủ sóng” hầu khắp thị trường Nghệ An, tràn sang cả Hà Tĩnh và Quảng Bình… Từ sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết trong sản xuất của người dân Kim Thành, năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định công nhận danh hiệu làng nghề trồng cây hoa đào phai xã Kim Thành, đưa loại cây cảnh này trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội nông thôn bền vững.

Thành triệu phú sau một mùa hoa

Anh Chu Văn Huấn, một hộ trồng đào xóm Đồng Bản, xã Kim Thành tâm sự: vợ chồng anh trước đây chỉ sản xuất mấy sào ruộng lúa, quanh năm thiếu nước nên cây lúa xác xơ như cỏ may, thu nhập chẳng đáng là bao. Nghĩ đất nhà mình rộng mênh mông, lại có cây đào truyền thống nên vợ chồng anh thầu thêm 1ha đất đồi trồng gần 2 ngàn gốc đào. Vụ đầu, cho thu nhập lãi hơn 1 trăm triệu đồng làm ai cũng trầm trồ thán phục. Sau đó nhiều nhà học theo anh đua nhau trồng đào. Riêng vụ đào năm nay cũng đem về cho gia đình anh gần 200 triệu đồng. “Nhờ trồng đào mà nhà tui xây được nhà khang trang, sắm được những vật dụng đắt tiền, con cái được học hành đến nơi đến chốn” – anh Huấn chia sẻ.

Kế bên nhà anh Huấn là nhà anh Phan Liên trồng hơn 800 gốc đào. Tết năm nay gia đình anh Liên cũng lãi hơn 100 triệu đồng. Anh Liên phấn khởi chia sẻ: “Năm nay lái buôn đến mua tận vườn nên không phải chặt đi bán như mọi năm. Trồng đào không phải đầu tư, đặc biệt, khi tiêu thụ cây đào không sợ ế. Năm nay còn dư cây nào thì sang năm cây đó sẽ có giá cao gấp đôi, gấp 3 vì càng có độ tuổi cao đào càng có giá. Năm 2024 này tôi sẽ đầu tư trồng nhiều hơn”. Không chỉ riêng hai hộ gia đình anh Huấn, anh Liên mà hàng trăm hộ dân xã Kim Thành cũng thu lãi lớn, trở thành triệu phú chỉ sau một mùa hoa nên bà con vô cùng phấn khởi.

Theo báo cáo của Ban Nông nghiệp xã thì toàn xã Kim Thành hiện có trên 380 hộ trồng đào phân bổ tại 5/5 xóm với tổng diện tích trên 29ha, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1000 lao động ổn định tại địa phương với mức thu nhập bình quân mỗi năm từ 40-50 triệu đồng/sào/năm. Trong những năm tới, xã tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang trồng đào. Đây là tiền đề quan trọng giúp xã cải thiện tiêu chí thu nhập trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Sẽ tổ chức Lễ hội hoa đào

Ông Cao Xuân Toản – Chủ tịch xã Kim Thành cho biết: “Nhờ trồng đào mà Kim Thành từ một xã miền núi nghèo, nay đã thay da đổi thịt thành một xã giàu có. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/vụ đào Tết, góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa khoa học kĩ thuật vào hướng dẫn cho bà con về phương pháp trồng đào, tạo thế dáng đẹp và xây dựng thương hiệu đào Kim Thành trở thành thương hiệu nổi tiếng.”

Ông Toản cho biết thêm, sắp tới Kim Thành sẽ tổ chức Lễ hội hoa đào. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra vào giáp Tết Nguyên đán 2025. Hiện nay, công việc này đang triển khai, chuẩn bị. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, nổi bật gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Lễ hội hứa hẹn sẽ là sự kiện hấp dẫn thu hút đông đảo người dân tham gia. Ông cũng tin tưởng rằng Lễ hội hoa đào sẽ tiếp tục góp phần tôn vinh những giá trị đặc sắc, hình ảnh đẹp về cuộc sống, con người và các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác các tiềm năng du lịch sẵn có, phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng như tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện lúa Yên Thành đến với du khách”.

