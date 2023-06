Đánh tử vong chủ xe ba gác vì bị…la mắng

Ngày 7/6, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, ngụ quận 4) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Lợi là ông V.M.H (SN 1984, ngụ quận 4), chủ xe ba gác nơi Lợi làm công.

Trước đó, sáng 5/6, người dân vào bãi giữ xe trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 thì phát hiện ông H tử vong bên trong tiệm cửa sắt, trên đầu có vết thương nên báo với Công an. Hiện trường được phong tỏa, Công an quận 4 lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera trong bãi xe và xác định giữa nạn nhân và Lợi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Lợi thời điểm bị Công an quận 4 bắt giữ.

Ông H bị Lợi dùng vật cứng đánh gục sau đó bỏ đi. Một số người cho hay, Lợi là người làm công cho ông H. Sau khi xác định được nghi can, Công an quận 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh truy xét Lợi.

Xác định Lợi đang lẩn trốn ở Nhà Bè, trưa 6/6, tổ công tác phối hợp với Công an huyện Nhà Bè bắt được Lợi.

Tại Cơ quan điều tra Lợi khai thường xuyên bị ông H la mắng nên bức xúc dùng hung khí đánh ông H gây thương tích dẫn đến tử vong.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn