Danh tính người đi xe máy mất tích khi lao xuống “hố tử thần” trên quốc lộ

Sáng 28-5, cơ quan chức năng huyện huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết đã xác định được danh tính người đi xe máy rơi xuống hố sụt lún giữa tuyến quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) vào tối ngày 26-5. Nạn nhân được xác định là ông N.D.P. (SN 1989), trú tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào khoảng 21 giờ 34 ngày 26-5, một xe máy di chuyển với tốc độ cao đã tông sập hàng rào chắn bằng tôn rồi lao xuống hố sụt lún sâu hàng chục mét nằm giữa dải phân cách quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn). Vụ tai nạn gây ra một tiếng động lớn, khi người dân chạy ra thì không thấy người và xe máy đâu.

Nhận được tin báo, trong ngày 27-5, lực lượng chức năng đã sử dụng camera dò dưới nước kết hợp với việc bơm nước hạ thấp mực nước để cải thiện tầm nhìn. Sau khi mực nước rút bớt, đội cứu hộ tiến hành treo dây tiếp cận các hốc sâu nghi là nơi nạn nhân có thể bị kẹt lại.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại thời điểm xe máy lao xuống hố tử thần. Nguồn: Người dân cung cấp

Đến sáng 28-5, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị chuyên môn. Nhiều thiết bị hiện đại và thủ công như camera chuyên dụng, máy bơm dã chiến, các công cụ cơ khí... đã được huy động để phục vụ việc tìm kiếm trong lòng hố sâu hơn 10 m.

Tuy nhiên, độ sâu lớn, dưới lòng đất có nhiều mạch nước ngầm, hang động nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động