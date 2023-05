Danh tính cặp vợ chồng đánh nữ tài xế xe máy tông vào trẻ chạy sang đường

Your browser does not support the video tag.

Con nhỏ chạy vụt qua đường bị xe máy tông trúng, người bố lao vào đánh nữ tài xế.

Chiều 12/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, công an xã đã có báo cáo liên quan sự việc nữ tài xế xe máy bị đánh vì tông vào trẻ chạy sang đường.

Theo báo cáo, lúc 17h10 ngày 11/5, Công an xã An Hồng nhận được điện báo về vụ va chạm giao thông tại đường trục xã thuộc thôn Lê Lác 1.

Thời điểm này, chị P.T.P (SN 1982) lái xe máy BKS 15AA-263.80 đi hướng từ UBND xã An Hồng ra quốc lộ 10, va chạm vào cháu bé N.S.B (SN 2019).

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Thu (SN 1995, mẹ của bé B.) cùng với chồng là Trần Sỹ Kiên (SN 1990, thường trú tại TP Hạ Long) lao vào đánh chị P. Hành vi này sau đó được mọi người can ngăn.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã An Hồng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh, củng cố hồ sơ về hành vi đánh người của vợ chồng Kiên.

Vụ tai nạn giao thông đã được đơn vị bàn giao cho đội CSGT thụ lý theo thẩm quyền.

Bé trai chạy băng qua đường bị xe máy tông trúng. (Ảnh cắt từ clip).

Hiện tại, cháu B. đang được điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng tỉnh táo. Chị P.T.P sau khi khám tại Bệnh viện Đa khoa An Dương đã về nhà.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang dắt con trai sang đường. Trong lúc người bố bất cẩn, cháu bé bất ngờ chạy băng qua đường. Đúng lúc này, xe máy đi tới lao vào người đứa trẻ khiến cả 2 cùng ngã.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News