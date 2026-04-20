Danh tính 2 VĐV Việt Nam cầm cờ ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Trường Giang và Ngọc Trinh là 2 VĐV cầm cờ ở lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Thông tin từ lãnh đạo đoàn cho biết, Trường Giang và Ngọc Trinh là hai đại diện tiêu biểu, được lựa chọn dựa trên phong độ và hình ảnh chuyên môn tích cực trong thời gian qua. Đại hội năm nay sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 22 đến 30/4, quy tụ nhiều đoàn thể thao mạnh trong khu vực.

Đoàn Việt Nam tham dự với tổng cộng 90 thành viên, trong đó có 54 vận động viên. Trưởng đoàn là ông Lê Thanh Hà (Cục TDTT Việt Nam). Theo ông Hà, tinh thần các đội tuyển đang rất tốt trước ngày lên đường, và toàn đoàn đặt kỳ vọng đạt thành tích chuyên môn khả quan ở những nội dung thế mạnh.

Trước đó, ngày 18/4, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ đã có mặt tại Trung Quốc, ổn định nơi ăn ở tại Làng vận động viên và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Các thành viên còn lại của đoàn, bao gồm lãnh đạo và nhiều đội tuyển khác, sẽ xuất phát vào ngày 20/4.

Tại kỳ đại hội lần này, Việt Nam tranh tài ở 8 môn chính thức gồm: bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing và teqball. Trong khi đó, nước chủ nhà tổ chức tổng cộng 63 bộ huy chương thuộc 14 môn (15 phân môn), trải dài từ các nội dung bãi biển truyền thống như bóng chuyền, bóng đá, vật… cho đến những môn hiện đại như teqball hay leo núi thể thao.

Các gương mặt của đội bơi mặt nước mở Việt Nam tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á được tổ chức là năm 2016 tại Đà Nẵng, nơi Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích ấn tượng 52 HCV, 44 HCB và 43 HCĐ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần hưng phấn, thể thao Việt Nam đang hướng tới một kỳ đại hội thành công trên đất Trung Quốc.

