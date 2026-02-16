Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ký ban hành Nghị quyết số 151, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo Nghị quyết, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, TP. Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu trong tổng số 54 người ứng cử. Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, bao gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiện Lộc, Vĩnh Thanh.

TP. Hồ Chí Minh được bầu 38 đại biểu trong tổng số 64 người ứng cử. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội và Củ Chi. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, bao gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú.

TP. Đà Nẵng được bầu 14 đại biểu trong tổng số 34 người ứng cử. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.

TP. Hải Phòng được bầu 19 đại biểu trong tổng số 33 người ứng cử. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn; cùng các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng và Nghi Dương.

TP. Cần Thơ được bầu 18 đại biểu trong tổng số 30 người ứng cử. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3.

TP. Huế được bầu 9 đại biểu trong tổng số 17 người ứng cử. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4.

Tại các địa phương khác, số lượng đại biểu được bầu và số người ứng cử lần lượt như sau: An Giang 21/35; Bắc Ninh 16/28; Cà Mau 13/23; Cao Bằng 7/13; Đắk Lắk 15/25; Điện Biên 7/13; Đồng Nai 18/30; Đồng Tháp 18/30; Gia Lai 16/28; Hà Tĩnh 9/15; Hưng Yên 16/28; Khánh Hòa 12/20; Lai Châu 7/13; Lâm Đồng 17/29; Lạng Sơn 7/13; Lào Cai 10/18; Nghệ An 16/28; Ninh Bình 19/35; Phú Thọ 17/29; Quảng Ngãi 11/19; Quảng Ninh 9/15; Quảng Trị 10/18; Sơn La 9/15; Tây Ninh 15/25; Thái Nguyên 10/20; Thanh Hóa 17/29; Tuyên Quang 10/18; Vĩnh Long 19/30.

Mời bạn đọc theo dõi danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước tại đây.

