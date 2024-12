Đánh giá 06 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Về phía tỉnh, tham dự buổi làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ; Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Hoàn thành 40/42 nội dung đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Đề án huyện NTM kiểu mẫu, ngoài việc được các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh quan tâm hỗ trợ về nguồn lực và công tác chỉ đạo, điều hành, Cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, dành nhiều nguồn lực từ ngân sách huyện và huy động nội lực từ nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ để thực hiện xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Từ đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở các địa phương được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa khá đồng bộ, kinh tế phát triển đúng hướng, văn hóa - y tế - giáo dục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Tập trung chỉ đạo các xã chỉnh trang khu dân cư, xây dựng xóm, khối ”sáng xanh sạch đẹp”, gắn phát động và tổ chức cuộc thi mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thi văn minh hàng năm nên nhìn chung bộ mặt nông thôn đổi mới, môi trường sạch sẽ, khu dân cư thông thoáng, sạch đẹp.

Thiết chế văn hóa huyện, xã cơ bản đã được xây dựng đồng bộ đạt chuẩn. Hoàn thành một số công trình hạ tầng kết nối du lịch, như cảnh quan tuyến đường vào quê nội, quê ngoại Bác Hồ; đường Cầu Đòn - Chùa Viên Quang, đường ngã tư Thị trấn - Khu lăng mộ vua Mai, công trình HTX với Bác Hồ tại Kim Liên, nâng cấp, sửa chữa Đài tượng niệm đồng chí Lê Hồng Sơn...

Các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng được quan tâm bảo tồn, trùng tu như hoàn thành quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ và Khu lăng mộ Vua Mai; hoàn thành xây dựng, tu sửa một số hạng mục của Khu di tích Cụ Phan Bội Châu, Khu mộ đồng chí Lê Hồng Sơn; Đền Trung Chính xã Nam Lĩnh, Đền Câu xã Nam Xuân, đền Chỉ Thiện xã Nam Cát, đình Giáp Đông xã Nam Kim, đền Khả Lãm, đình Đức Nậm thị trấn Nam Đàn, đền thờ Nguyễn Đắc Đài xã Kim Liên;... Huyện đang tiến hành trùng tu, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn, Di tích đình Nhà Thánh xã Khánh Sơn, Di tích đình Đông Viên xã Trung Phúc Cường.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức sôi nổi. Trong 6 năm qua, trên địa bàn huyện đã thành lập mới thêm 08 Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại các xã Nam Thái, Nam Giang, Nam Nghĩa, Nam Lĩnh, Hồng Long, Nam Hưng, Nam Xuân và 01 Câu lạc bộ Hương Sen tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, nâng tổng số Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lên 17/19 xã, thị trấn có Câu lạc bộ.

Mô hình du lịch vườn hồng ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn thời gian gần đây thu hút nhiều du khách đến thăm quan, trải nhiệm

Trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành được một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông thôn như: Mô hình vườn thực nghiệm sinh thái tại Nam Giang; Trang trại hoa gắn du lịch trải nghiệm tại Kim Liên; Mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm tại xã Nam Nghĩa; Mô hình du lịch vườn đồi Thung Pheo xã Nam Anh; Mô hình sinh thái trải nghiệm tại xã Nam Cát, Eo Gió tại xã Nam Giang; Mô hình homestay tại Kim Liên...

Theo đánh giá, đến nay huyện Nam Đàn có 40/42 nội dung đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh làm rõ hơn về tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch

Đại diện Cục lữ hành - Bộ VH,TT&DL đề nghị huyện Nam Đàn quan tâm để xây dựng được các sẩn phẩm du lịch mang lại giá trị

Cùng với việc đánh giá kết quả sau 06 năm thực hiện Đề án thí điểm, tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã góp ý dự thảo quy định huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí trong Đoàn công tác đã cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án; đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo huyện Nam Đàn triển khai các giải pháp để thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 và triển khai hồ sơ trình công nhận huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển toàn diện ngành kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, nâng cao giá trị các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy rác thải tập trung tại xã Khánh Sơn; Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng- Xanh - Sạch - Đẹp”. Xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo chủ đề, phát triển các mô hình du lịch văn hoá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, Văn phòng điều phối NTM Trung ương trình Chính phủ sớm ban hành bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM kiểu mẫu để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

Tập trung xây dựng Nam Đàn trở thành miền quê đáng sống

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đạt được trong thực hiện Đề án xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với Du lịch, đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam Đánh ghi nhận nỗ lực của huyện Nam Đàn trong triển khai thực hiện Đề án, nhất là việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hướng đến mục đích đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng: Thời gian qua, xây dựng NTM chủ yếu tập trung vào xây dựng hạ tầng, bởi vậy cần phải thay đổi cách làm trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó cần phải tập trung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh để có những miền quê đáng sống.

Đối với việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tại huyện Nam Đàn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam lưu ý các Bộ, ngành cần có định hướng trong xây dựng NTM kiểu mẫu để từ đó không gây áp lực, sức ép cho các địa phương. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam xây dựng NTM kiểu mẫu phải tính đến tiêu chí hạnh phúc của con người về mức sống, môi trường xã hội, quan hệ cộng đồng, an ninh trật tự; không nên quá nặng nề về việc đầu tư hạ tầng cơ sở. Và điều quan trọng hơn trong thực hiện xây dựng NTM là làm thay đổi tư duy của người dân, xây dựng và nếp sống của người dân. Trong 04 huyện NTM kiểu mẫu thí điểm của cả nước, chỉ riêng Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, bởi vậy huyện được sự quan tâm từ nhiều Bộ, ngành Trung ương và cần phải làm thật hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, việc xây dựng mô hình văn hóa gắn với du lịch ở mỗi xã trên địa bàn huyện đã tạo nên tính đa dạng, phong phú dễ làm, hiệu quả và được lan tỏa… tuy nhiên, phải liên kết tạo thành chuỗi để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Để huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch, các Bộ, ngành phải định hướng cụ thể hơn về các chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu thực hiện.

