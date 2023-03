Đánh em rể tử vong sau chầu nhậu

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đen (49 tuổi, ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều tra tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 9/3, Đen cùng em rể là Trần Duy Thiện (59 tuổi) đến nhậu tại nhà anh ruột ở xã Long Giang. Thiện uống được khoảng 4 ly, thì về nhà nằm nghỉ.

Đen tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Thiện quay lại tiệc nhậu và mượn Đen 300.000 đồng để đánh lô đề. Tối đó, Đen biết Thiện trúng số, đòi lại số tiền đã cho mượn, nên 2 người xảy ra cự cãi.

Thiện được Nguyễn Thị Mộng Thu (sinh sống như vợ chồng với Thiện) đưa về nhà nằm nghỉ. Khi về tới nhà, Thiện bực tức lấy dao đuổi theo Đen. Trong lúc giằng co, Thiện quơ tay khiến dao trúng mặt Đen làm chảy máu.

Đen tức giận dùng tay đánh vào đầu Thiện làm nạn nhân té ngã, rồi bỏ đi. Một lúc sau, người thân phát hiện Thiện tím tái cơ thể nên tri hô.

Đen cùng mọi người đến đưa Thiện đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do gãy trật cột sống cổ và các vết bầm tụ máu trên vùng đầu.

