Đang tắm biển, thấy hàng chục thi thể trôi dạt vào khu nghỉ mát

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm trên biển sau vụ đắm tàu khiến nhiều người di cư chết đuối ngoài khơi bờ biển phía đông Crotone (Ý) ngày 26-2 - Ảnh: REUTERS



Báo chí Ý cho biết sáng sớm 26-2, người dân phát hiện khoảng 27 thi thể người di cư bị dạt vào bờ biển Steccato di Cutro, một khu nghỉ mát ven biển ở tỉnh Crotone thuộc miền Nam nước Ý.



Hãng thông tấn ANSA của Ý cho biết một số thi thể còn lại được phát hiện trên biển. Nhiều nạn nhân là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.



Sở cứu hỏa quốc gia Ý thông báo trên Telegram: "Có một số người chết trong số những người di cư, (và) khoảng 40 người sống sót". Thông báo cũng cho biết thêm con tàu bị mắc cạn gần bờ biển.



Hiện các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân và người sống sót dù thời tiết không thuận lợi do bão tố.



Hiện có 40 người được cứu sống. Chiếc thuyền chở người di cư từ Iran, Pakistan và Afghanistan.



Theo Hãng tin AFP, một thành viên đội cứu hộ cho biết con tàu bị quá tải vì chở hơn 100 người và bị gãy làm đôi do sóng lớn.



Tuy nhiên Hãng tin Reuters nói con tàu va vào đá do biển động.



Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý từ chối lên tiếng về sự việc với báo chí.



Đây là thảm kịch mới nhất liên quan đến người di cư xảy ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ cực hữu của nữ Thủ tướng Giorgia Meloni thông qua một luật mới gây tranh cãi về giải cứu người di cư.



Bà Giorgia Meloni - lãnh đạo Đảng Anh em Ý - đã giành ghế thủ tướng hồi tháng 10-2022, một phần nhờ đưa ra cam kết sẽ ngăn chặn dòng người di cư đến các bờ biển của nước này.



Luật mới buộc các tàu hỗ trợ người di cư chỉ được thực hiện một hoạt động cứu hộ tại một thời điểm.



Những người phản đối luật này cho rằng quy định có nguy cơ làm tăng số lượng người chết đuối trên biển Địa Trung Hải.

Tác giả: Hồng Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ