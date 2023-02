Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể người phụ nữ ra ngoài

Sáng 22/2, một xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Khi xe đến đoạn thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Hàng chục người dân đứng theo dõi xe cẩu nâng xe đầu kéo để giải cứu thi thể người phụ nữ ra ngoài (Ảnh: P.H).

Sau cú va chạm, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, trên đường xuất hiện vết phanh kéo dài khoảng 15m, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn nằm dưới bánh xe đầu kéo.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài khoảng 1km theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Tác giả: Phạm Diện

Nguồn tin: Báo Dân trí