Đằng sau lối sống sang chảnh của một "hot girl" tại Đà Nẵng

Cụ thể, với 1 lít tinh dầu pha ma túy với giá 9,6 triệu đồng, My chỉ cần pha thêm phẩm màu với hương trái cây rồi sang chiết ra các lọ nhỏ với mức giá khác nhau là đã có thể bán cho khách. Trung bình cứ 3 ngày Trà My bán hết 1 lít. Tính ra, lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn.

Được biết, trên Facebook, Trà My nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, check-in nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng.

