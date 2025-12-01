Lào Cai: Sập tường nhà trình tường, 3 người thương vong

​Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều qua, (3/10), tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai. Trong lúc giúp gia đình ông L.C.CH tháo dỡ ngôi nhà trình tường truyền thống để chuẩn bị xây nhà mới, một mảng tường đất lớn đã bất ngờ đổ sập, vùi lấp 3 người.

​Hậu quả là anh L.Y.K (con rể chủ nhà) và chị L.T.Kh (hàng xóm) đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là anh N.V.Đ cũng là hàng xóm, bị thương rất nặng và đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo xã tới thăm hỏi, động viên gia đình (ảnh Báo Lào Cai)

​Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sín Chéng cùng các lực lượng công an, dân quân và bà con thôn bản đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân sự cố.

​Trước mắt, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân, với mức 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình người bị thương.

​Sự việc là một lời cảnh báo sâu sắc về an toàn lao động tại khu vực nông thôn, miền núi, đặc biệt là trong quá trình sửa chữa, tháo dỡ những ngôi nhà đã xuống cấp.

Tác giả: An Kiên

Nguồn tin: Báo VOV