Đàn ông ngực to có đáng lo?

Ngực phát triển dù không gây nguy hiểm nhiều cho sức khỏe, nó lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý, khiến cánh mày râu cảm thấy mất tự tin trong cuộc sống. Ảnh: Ảnh: Getfit.

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết hội chứng vú to ở nam giới (gynecomastia) ngày càng phổ biến nhưng thường bị hiểu lầm và chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân

Theo thống kê, khoảng 30-40% nam giới từng gặp tình trạng này ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Dù không hiếm gặp, hội chứng vú to vẫn khiến nhiều người tự ti, mặc cảm.

Bác sĩ Thành giải thích nhiều người lầm tưởng estrogen là hormone chỉ có ở nữ giới, trong khi testosterone là đặc trưng của nam giới. Tuy nhiên, cả hai giới đều sản xuất cả hai loại hormone này, và sự cân bằng giữa chúng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Ở nam giới, testosterone thường chiếm ưu thế, giúp duy trì khối lượng cơ bắp, sức mạnh và năng lượng. Trong khi đó, dù tồn tại với nồng độ thấp hơn, estrogen vẫn có những chức năng sinh lý quan trọng. Khi tỷ lệ testosterone cao hơn estrogen, cơ thể nam giới thường săn chắc, khỏe mạnh.

"Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi trung niên, testosterone có xu hướng suy giảm, trong khi estrogen không giảm tương ứng, dẫn đến mất cân bằng hormone. Kết quả là các đặc điểm do estrogen chi phối bắt đầu biểu hiện rõ, điển hình là hội chứng vú to", TS.BS Phan Chí Thành cho biết.

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này bao gồm:

Suy giảm nội tiết tố nam do lão hóa

Béo phì, do mô mỡ có khả năng chuyển đổi testosterone thành estrogen

Nghiện rượu, ảnh hưởng đến chức năng gan và nội tiết tố

Tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là thuốc nội tiết, thuốc chống trầm cảm, hoặc steroid

Bệnh lý về gan và thận, làm giảm khả năng chuyển hóa hormone

Biểu hiện

Theo bác sĩ Thành, hội chứng vú to ở nam giới không chỉ là sự phát triển của mô vú mà còn bao gồm sự tích tụ mỡ và mô mềm xung quanh vùng ngực, khiến ngực chảy xệ và to ra. Tuyến vú có thể to một hoặc hai bên, ban đầu nhỏ, sau đó lớn dần, kèm theo cảm giác đau, căng tức nhẹ...

Tuyến vú có thể to 1 hoặc 2 bên, lúc đầu nhỏ, sau to dần, có cảm giác đau, căng tức nhẹ... Ảnh: Educoeur.

Điểm khác biệt quan trọng giữa hội chứng này và sự phát triển cơ ngực ở người tập gym là ở bản chất mô - người tập gym phát triển cơ bắp, trong khi người mắc hội chứng vú to là do mô vú và mỡ dư thừa.

Bác sĩ nhấn mạnh để xác định chính xác nguyên nhân và loại trừ nguy cơ ung thư vú, bệnh nhân cần thực hiện một số xét nghiệm như: siêu âm tuyến vú hoặc chọc sinh thiết hút tế bào bằng kim nhỏ.

Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ kiểm tra các triệu chứng liên quan đến rối loạn hormone, chẳng hạn như viêm tinh hoàn, cường giáp, nhằm tìm ra nguyên nhân gây mất cân bằng nội tiết.

Hội chứng vú to không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động mạnh đến tâm lý nam giới. Nhiều người cảm thấy tự ti, xấu hổ, đặc biệt trong những tình huống như thay đồ hoặc đi bơi.

"Việc nhận thức đúng đắn về hội chứng vú to và nguyên nhân của nó là bước đầu tiên quan trọng trong điều trị. Nếu có dấu hiệu bất thường, nam giới nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và can thiệp kịp thời", chuyên gia khuyến cáo.

Tùy vào mức độ bệnh, phương pháp điều trị có thể bao gồm:

Thay đổi lối sống, kiểm soát cân nặng và chế độ ăn uống

Sử dụng thuốc điều chỉnh hormone

Phẫu thuật trong những trường hợp nghiêm trọng

Việc can thiệp sớm không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp nam giới lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn