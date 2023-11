Dân giảm bia rượu, hàng quán méo mặt vì ế khách

Thêm nhiều loại đồ uống không cồn Theo tìm hiểu, trên thị trường hiện nay, bia không cồn được kinh doanh với đủ các thương hiệu trong và ngoài nước. Hầu hết đều được quảng cáo có độ cồn thấp, dưới 0,5%. Các loại bia không cồn có xuất xứ từ Đức, Hà Lan, Nhật Bản... có giá từ 20.000 - 40.000 đồng mỗi lon. Ngoài ra, còn có loại bia có hương vị trái cây như Tiger Soju... Đại diện Heineken cho rằng dù thị trường đang khó khăn, hãng tiếp tục tung ra một danh mục sản phẩm đa dạng nồng độ cồn thấp. Có thể kể đến như thức uống đại mạch Heineken... Cần có giải pháp thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ, bán lẻ Bà Chu Thị Vân Anh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA), cho rằng các doanh nghiệp thuộc ngành luôn tuân thủ pháp luật, đóng góp lớn vào ngân sách, ước tính 60.000 tỉ đồng/năm. Thời gian qua, giá nguồn nguyên liệu của ngành đồ uống tăng từ 15 - 30%, doanh nghiệp phải tăng giá bán từ 8 - 10% để bù đắp lại các chi phí, dẫn đến sức mua giảm kéo theo sản lượng sản xuất giảm. "Cần có giải pháp thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ, ngành bán lẻ phát triển vì đây là những ngành hàng quan trọng trong chuỗi. Đồng thời cân nhắc áp dụng chính sách giảm thuế VAT ngành đồ uống trong năm 2024". Nỗi buồn của ngành rượu bia Quán nhậu trên đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. Báo cáo tài chính bán niên 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) ghi nhận 964 tỉ đồng doanh thu nửa đầu năm nay, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu xấp xỉ giá vốn, lợi nhuận thuần từ kinh doanh của Sabibeco âm hơn 50 tỉ đồng. Sau trừ chi phí, Sabibeco lỗ sau thuế gần 52 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 38 tỉ đồng. Sau khi đạt mức lợi nhuận kỷ lục gần 1.800 tỉ đồng vào quý 2-2022, lãi hãng bia Sài Gòn (Sabeco) cũng liên tục đi xuống. Báo cáo tài chính quý 3-2023 Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn - Sabeco cho thấy chín tháng đầu năm, Sabeco đạt 22.125 tỉ đồng doanh thu và lãi sau thuế 3.288 tỉ đồng, giảm lần lượt 12% và 25%. Theo lãnh đạo Sabeco, doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với năm ngoái do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn. Ngoài ra, còn do "việc thực hiện chặt chẽ nghị định 100". Trong bối cảnh cầu yếu, Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco, BHN) tỏ ra "hụt hơi" hơn khi lãi chín tháng đầu năm chỉ đạt 291 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần kỳ này Habeco đạt 5.510 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Kết quả kém tích cực của hãng bia Hà Nội chủ yếu do biên lãi gộp giảm. Lãnh đạo Habeco cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do tăng giá nguyên vật liệu. Nhà sản xuất bia nội địa lớn thứ hai thị trường cùng nhận xét, cạnh tranh rất "gắt" và xu hướng tiêu dùng trong dân giảm. Dù vậy, ngành bia vẫn còn đỡ chật vật hơn rượu bởi nhiều thương hiệu rượu ngày càng đuối sức trong cuộc chiến giành thị phần. Chín tháng đầu năm nay, Halico - chủ Hãng Vodka Hà Nội lỗ 5,6 tỉ đồng, dù giảm nhẹ so với mức lỗ 8,1 tỉ đồng cùng kỳ nhưng tình trạng khó khăn của doanh nghiệp đã kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, cổ phiếu VTL của Vang Thăng Long còn rơi vào diện hạn chế giao dịch từ tháng 5-2023 do vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính năm 2022.