Bố vợ cực phẩm của Đoàn Văn Hậu: Dân chơi Hiphop đời đầu, hiện là doanh nhân kiêm chủ nhà hàng nổi tiếng

Những ngày gần đây, thông tin xung quanh đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đang là chủ đề được đông đảo dân mạng bàn tán sôi nổi. Bên cạnh cặp đôi cô dâu chú rể trai tài gái sắc, những thông tin về bố mẹ Doãn Hải My hay gia thế Doãn Hải My cũng nhận về lượt quan tâm lớn.

Trong đó, dân tình chú ý đến profile đặc biệt của bố Doãn Hải My là chú Doãn Hải Sơn. Cụ thể, các thám tử mạng đã rất bất ngờ khi phát hiện chú Sơn chính là một trong những Hiphop dancer đầu tiên của Việt Nam, được biết đến với nickname Sơn Break. Cùng thời với bố vợ Đoàn Văn Hậu còn có loạt “cây đa cây đề” làng Hiphop như Việt Max, Hà Lê,...

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng. Thậm chí, bố của Hải My còn sở hữu một nhà hàng và một quán bar ở vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Hiện tại khi đã ngoài 40, bố Doãn Hải My vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi sự thần thái phong độ, phong cách ăn mặc sang trọng. Bố cô để râu quai nón, thường mặc vest, áo polo kết hợp quần âu, toát lên phong thái đĩnh đạc.

Trong đám cưới ủa con gái vừa qua, bố Hải My tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn