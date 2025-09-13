Đại tướng Phan Văn Giang trải nghiệm lái xe Trường Sơn bằng kính AR

Chiều 12/9, tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đến kiểm tra khu trưng bày của Bộ Quốc phòng và trực tiếp trải nghiệm lái xe trên đường Trường Sơn bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

Trong nửa tháng qua, khu trải nghiệm này cùng cụm bắn súng luôn là điểm thu hút đông đảo người dân, với hàng dài người xếp hàng tham gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trải nghiệm "lái xe trên đường Trường Sơn" dùng kính thực tế ảo. Ảnh: Giang Huy

Tại khu trưng bày trong nhà, Bộ trưởng nghe báo cáo về một số loại khí tài, vũ khí, sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng; đồng thời kiểm tra các dòng UAV đa năng tầm xa, UAV chiến đấu cấp chiến thuật do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Viettel phát triển, làm chủ.

Ban tổ chức cho biết đến ngày 11/9, gian trưng bày của Bộ Quốc phòng đã đón hơn 6,6 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn quốc tế. Khách tham quan đánh giá cao sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, qua đó truyền tải thông điệp về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tham gia, coi thành công của gian trưng bày là minh chứng cho năng lực tổ chức, quản lý và sức mạnh tổng hợp của Quân đội, góp phần vào thành công chung của Triển lãm. Bộ trưởng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự quan tâm của người dân và bạn bè quốc tế, khẳng định sự phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tạo niềm tin, sự hứng khởi và được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra quân trang của lực lượng làm nhiệm vụ tại Triển lãm. Ảnh: Giang Huy

Trong khu trưng bày, Bộ Quốc phòng giới thiệu 334 hiện vật, bản sao, bản phục chế cùng quân trang, quân dụng, vũ khí, khí tài. Khách tham quan có thể đeo kính VR để "quay ngược thời gian" về các giai đoạn lịch sử: từ Văn Lang, Âu Lạc, đến ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 hay toàn quốc kháng chiến 1946. Hệ thống màn hình LED, sa bàn và hiện vật thật kết hợp tạo nên trải nghiệm trực quan, sinh động.

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, khu trải nghiệm tập trung khắc họa các chiến công, chiến dịch. Người dân có thể đeo kính để nhập vai thành chiến sĩ lái xe "không kính" vượt Trường Sơn giữa bom đạn, hoặc trườn bò trong địa đạo Củ Chi tối om, chật hẹp.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy mô gần 260.000 m2, quy tụ 230 gian hàng. Triển lãm được chia thành ba phân khu chính: trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; triển lãm ngoài trời tại các sân Đông, Tây, Nam, Bắc; và triển lãm quốc tế cùng 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Khối A, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net