Đảng uỷ UBND tỉnh góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nam đề nghị bỏ ý “Bệnh viên Ung bướu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt”, lý do theo Chương trình số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không có nội dung này